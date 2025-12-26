Accident la Prundu Bârgăului: Diana și Alex au murit nevinovați

Alex, tânărul de 23 de ani care a murit în accident, era singurul fiu al familiei și văr cu șoferul BMW-ului care a produs nenorocirea.

Potrivit Timp Online, care a publicat imagini cu momentul producerii tragediei, băiatul abia se întorsese de la muncă din Germania și se afla pe locul din dreapta.

Diana, fata de 20 de care și-a pierdut viața în urma coliziunii înfiorătoare, era și ea singură la părinți. Tânăra se afla la volanul celeilalte mașini implicate în accident, un Audi, și circula regulamentar.

Conform jurnaliștilor Bistrițeanul, Alex și vărul lui se întorceau spre casă dintr-un club în momentul producerii accidentului.

Filmul tragediei din Prundu Bârgăului

Reamintim că, vineri dimineață, în a doua zi de Crăciun, un tânăr de 20 de ani din Tiha Bârgăului, în timp ce conducea o mașină dinspre Bistrița spre Vatra Dornei, într-o curbă din Prundu Bârgăului, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un autoturism condus de o tânără de 20 de ani din Mureșenii Bârgăului.

În urma impactului, șoferița și un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânăr, au decedat, iar conducătorul auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Mesaje de adio pentru tinerii morți în a doua zi de Crăciun

Vestea morții celor doi tineri a căzut ca un trăsnet pentru toți cei care i-au cunoscut. Pe rețelele de socializare curg neîncetat zeci de mesaje de condoleanțe.

„Ai plecat prea devreme, dar nu vei fi uitată. Drum lin printre stele, Diana”, a scris Mădălina, în timp ce Elena, rudă cu tânăra decedată, a transmis: „Dumnezeu să te odihnească în pace, verișoara mea!”. „Diana era un înger de fată! Dumnezeu mai avea nevoie de un înger în împărăția sa! Prea crud destin, prea multă durere! Doamne, ține-i sufletul în împărăția Ta!”, este mesajul Danielei.

„Odihnă veșnică! Drum lin spre îngeri, suflete tinere și frumoase. Condoleanțe familiilor și multă putere să treacă peste această mare durere fără margini”, a scris și Rodica.

„Gândurile și rugăciunile noastre sunt pentru tine în aceste momente de durere! Îngerii să îți vegheze drumul lin spre cer draga noastă nepoată, Diana-Maria, care azi din cauza inconștienței unui conducător auto ai fost aleasă la vârsta de 20 ani să fii înger în Împărăția Domnului! Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace! Vei rămâne veșnic în amintirea noastră!”, a transmis o altă rudă a Dianei.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea tragediei.

