Top 10 târguri de Crăciun din România

De mai mulți ani, pe lista celor mai cunoscute târguri de Crăciun din lume se află și târgurile din România. Sunt considerate cele mai frumoase locuri unde poți simți magia sărbătorilor de iarnă deoarece târgul încă aduce în fața oamenilor tradiții de sute de ani, povești impresionante și, bineînțeles, preparate culinare din toate zonele țării.



Cu o atmosferă relaxantă, decorațiuni impresionante și produse de calitate, târgurile sunt și locul ideal de unde poți cumpăra cele mai frumoase cadouri de Crăciun pentru cei dragi. Mai jos am făcut o listă cu cele mai frumoase târguri de Crăciun din România, locuri pe care le poți vizita chiar din acest moment. Iată care sunt!

Ce târguri de Crăciun din România vei găsi în acest articol:

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România

Târgul de Crăciun din Sibiu

Este unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din România, care a avut o evoluție spectaculoasă de la un an la altul. Ba chiar, este târgul care concurează cu marile târguri de Crăciun din Europa, deoarece este considerat unul dintre cele mai frumoase târguri din lume. Târgul de Crăciun din Sibiu se organizează an de an în Piața Mare, iar aici se desfășoară numeroase evenimente pentru copii și adulți: concerte de jazz, colinde, ateliere de creație pentru copii.

În ce perioadă vei găsi târgul de Crăciun din Sibiu:

16 noiembrie 2019 – 3 ianuarie 2020. De luni până vineri, de la 10:00 la 22:00.

Târgul de Crăciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din București

Nu putem uita de târgul de Crăciun desfășurat în capitală. Este un eveniment ce se desfășoară în Piața Constituției și care este destinat întregii familii. La târgul de Crăciun din București vei putea profita de o zonă gastronomică variată cu o mulțime de preparate tradiționale românești din toate colțurile lumii, dar și de multe spectacole cu muzică și dans pentru copii și adulți. Printre activitățile interactive de care se pot bucura cei mici este și patinoarul în aer liber, dar și căsuța lui Moș Crăciun.

În ce perioadă vei găsi târgul de Crăciun din București

28 noiembrie – 26 decembrie 2019. De luni până duminică de la 10:00 la 22:00.

Târgul de Crăciun din București

Târgul de Crăciun din Brașov

La poalele muntelui Tâmpa, anual se organizează în Piața Sfatului cel mai frumos târg de Crăciun din Brașov. Este locul în care te vei bucura de o atmosferă de vis datorită beculețelor impresionante, tradițiilor vechi și preparatelor culinare foarte gustoase. Târgul de Crăciun din Brașov îți va pune la dispoziție și o mulțime de concerte, spectacole de teatru clasic și teatru de păpuși.

În ce perioadă vei găsi târgul de Crăciun din Brașov

1 decembrie 2019 – 1 ianuarie 2020. De luni până duminică de la 10:00 la 22:00.

Târgul de Crăciun din Brașov

Târgul de Crăciun din Cluj Napoca

Târgul de Crăciun din Cluj Napoca este locul unde poți petrece o zi de poveste cu întreaga familie. Copiii pot participa la o mulțime de ateliere de creație, iar adulții pot gusta din preparatele tradiționale proaspete. Este locul unde vei putea descoperii tradițiile Transilvaniei și unde poți afla secretele lui Moș Crăciun. Mai mult, târgul de Crăciun din Cluj a fost nominalizat în acest an la concursul European Best Christmas Market 2010.

În ce perioadă vei găsi târgul de Crăciun din Cluj Napoca

24 noiembrie 2019 – 30 decembrie 2020. De luni până duminică de la 10:00 la 22:00.

Târguri de Crăciun din România – Cluj Napoca

Târguri de Crăciun din România

Târgul de Crăciun din Timișoara

În Timișoara vei putea găsi la târgul de Crăciun peste 90 de meșteșugari locali și comercianți care te vor încânta cu produsele lor. Târgul va fi amenajat în Piața Libertății, acolo unde copiii vor găsi și un orășel special pentru nevoile lor, dar vor găsi și atelierul lui Moș Crăciun. Târgul te va impresiona datorită decorațiunilor spectaculoase, brad luminos, carusel și trenuleț care va circula special pentru copii.

În ce perioadă vei găsi târgul de Crăciun din Timișoara

1 decembrie 2019 – 10 ianuarie 2020. De luni până duminică de la 10:00 la 22:00.

Târgul de Crăciun din Timișoara

Târgul de Crăciun din Oradea

Târgul de Crăciun din Oradea este la a cincea ediție, iar anul acesta își deschide porțile cu bunătăți culinare, suveniruri lucrate manual, concerte cu colinde, dar și o atmosferă de poveste datorită luminițelor impresionante care decorează Piața Unirii. Copiii se pot bucura de patinoarul amenajat pentru ei, iar adulții pot profita de căsuțele amenajate pentru a putea cumpăra cele mai frumoase cadouri de Crăciun.

În ce perioadă vei găsi târgul de Crăciun din Oradea

6 decembrie 2019 – 31 decembrie 2020. De luni până joi de la 14:00 la 21:00, iar de vineri până duminică de la 12:00 la 22:00.

Târgul de Crăciun din Iași

Pe lista celor mai frumoase târguri de Crăciun din România este inclus și târgul de la Iași. Aici, în fiecare an, vei găsi expozanți ce pun la dispoziție o gamă variată de produse de artizanat, articole de marochinărie, dar și o mulțime de produse de patiserie, dulciuri, produse lactate și din carne. Copiii se vor putea bucura de o mulțime de evenimente special create pentru ei, cum ar fi Caravana lui Moș Crăciun.

Târgul de Crăciun din Piatra Neamț

La Curtea Domnească din Piatra Neamț vei putea participa la evenimente culturale, ateliere de creație, dar și o mulțime de alte evenimente organizate cu ocazia târgului de Crăciun. Produse tradiționale românești specifice locului, dar și o mulțime de evenimente susținute de artiști te vor încânta anul acesta.

În ce perioadă vei găsi târgul de Crăciun din Piatra Neamț

7 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020. De luni până duminică de la 10:00 la 23:00.

Târgul de Crăciun din Arad

La târgul de Crăciun din Arad te vei putea delecta cu o mulțime de produse tradiționale de patiserie, dulciuri, dar și multe alte preparate. Târgul se organizează în Parcul Mihai Eminescu, dar și pe platoul Primăriei Municipiului Arad, iar aici vor fi amplasate o mulțime de căsuțe de unde vei putea achiziționa produse delicioase. Copiii se vor putea bucura și de Atelierul lui Moș Crăciun, aici unde vor putea desfășura diferite activități cu tematică de Crăciun.

Târgul de Crăciun din Constanța

În Piața Ovidiu se va desfășura cea de-a doua ediție a târgului de Crăciun. Concerte, spectacole și bineînțeles multe produse de sezon ce sunt pregătite să îi încânte pe vizitatori. În târgul de Crăciun vei găsi și cășuta lui Moș Crăciun, acolo unde ajutoarele moșului îi întâmpină pe toți copii.

Târguri de Crăciun

Târgurile de Crăciun sunt originare din Germania și Austria și au început să fie organizate încă din secolul XIII. Cel mai vechi târg organizat de Crăciun a fost târgul de la Dresda, Germania, care și-a deschis porțile pentru prima dată în anul 1434. De atunci, târgurile au evoluat, iar astăzi noi ne bucurăm de cele mai frumoase târguri de Crăciun din România.

Sursă foto: 123rf.com

