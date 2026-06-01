O singură autorizație emisă pentru aur aluvionar din Someșul Mare

Sever Roman a declarat la AS TV că instituția pe care o conduce a emis o singură autorizație pentru aur aluvionar din Someșul Mare.

„Am emis o singură autorizație pentru aur aluvionar din Someșul Mare, însă pentru o cantitate destul de mică, câteva kilograme, pentru a putea fi prelucrată. Au solicitat-o de la o balastieră, în urma excavațiilor de nisip și pietriș, la Uriu, din câte îmi amintesc”, a spus directorul Direcției Județene de Mediu Bistrița-Năsăud, potrivit Timp Online.

Aurul a fost găsit în aluviunile scoase în urma excavațiilor de nisip și pietriș. Pentru ca metalul prețios să poată fi prelucrat și valorificat, firma avea nevoie de autorizație de la autoritatea de mediu.

Cum ajunge aurul în albia râului

Aurul aluvionar apare atunci când rocile care conțin aur sunt erodate de apă. Bucăți foarte mici de aur sunt desprinse și purtate de râu, dar nu ajung foarte departe, pentru că aurul este un metal foarte dens.

De obicei, particulele se adună în locuri unde apa își pierde din viteză. Ele pot fi găsite în coturile râurilor, în spatele bolovanilor mari, în fisurile din roca de bază sau în terasele vechi ale văilor. În cazul Someșului Mare, aurul are legătură cu zona Rodna, cunoscută în trecut pentru exploatările miniere.

Aurul din Someșul Mare vine din vechile exploatări de la Rodna

Potrivit sursei citate, aurul din Someșul Mare provine de la vechile exploatări din zona Rodna, una dintre cele mai importante regiuni miniere medievale din nordul Transilvaniei.

În secolul al XVIII-lea, în perioada Regimentului de Graniță Năsăud, aurul era extras atât din galerii, cât și prin spălarea aluviunilor aurifere.

Zona nu a avut faima Munților Apuseni, cea mai cunoscută regiune auriferă a României, dar existența aurului aluvionar în nordul Transilvaniei este menționată în lucrări despre mineritul transilvănean.

Aur există, dar în cantități reduse

Specialiștii arată că în unele aluviuni ale văilor montane din Munții Rodnei ar putea exista în continuare particule fine de aur. Problema este că aceste concentrații sunt, în general, reduse. Asta înseamnă că descoperirea de la Uriu nu indică o exploatare uriașă, ci confirmă mai degrabă că râul încă poartă urme ale vechilor zone aurifere.

Aurul aluvionar este obținut prin spălare și concentrare. După separarea impurităților, metalul poate fi topit și turnat în lingouri.

După recuperare și purificare, aurul aluvionar poate fi folosit la fel ca orice alt tip de aur. El poate ajunge în bijuterii, lingouri, monede, componente pentru industria electronică, dar și în medicină, stomatologie, artă sau obiecte decorative.

