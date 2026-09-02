Amenajat într-o fostă fabrică părăsită încă din anul 2002, localul din capitala Ungariei a reuşit să cucerească prima poziţie în topul celor mai bune 100 de localuri de pe continent datorită atmosferei sale eclectice şi conceptului arhitectural unic.

Evaluarea realizată de experții European Bar Guide a luat în calcul spectacolul vizual, atmosfera socială, obiceiurile locale, amprenta culturală și calitatea selecției de băuturi. Potrivit ghidului, o vizită la Szimpla Kert seamănă cu intrarea într-o altă dimensiune: spațiul este decorat neconvențional cu globuri de disco, instalații luminoase, canapele vechi și mașini de epocă recondiționate și transformate în locuri de șezut.

Ce alte localuri spectaculoase au intrat în top 10 european

Poziția a doua în clasamentul european a fost obținută de Retsins Lucifernum din Bruges, Belgia. Funcționând într-un fost conac masonic, acest spațiu eclectic combină atmosfera unui muzeu cu cea a unui bar intim, având o capacitate limitată la doar 20 de clienți simultan.

Locul al treilea a fost adjudecat de un alt local emblematic din Belgia, La Fleur en Papier Doré din Bruxelles, urmat pe locul patru de Goupil Le Fol, situat tot în capitala belgiană, și de Zlatna Ribica din Sarajevo pe locul al cincilea.

Topul primelor zece baruri de pe continent este completat de Papa Joes Jazzlocal din Köln, tBrugse Beertje din Bruges, istoricul Bar Marsella din Barcelona, berăria U Hrocha din Praga și Le Pot Au Lait din Liège. Lista completă a celor 100 de locații selectate oferă o imagine de ansamblu asupra celor mai originale spații dedicate vieții de noapte din Europa.

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