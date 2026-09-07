Irina Fodor a recunoscut că așteaptă cu nerăbdare festivitatea de deschidere, fiindu-i alături fiicei sale. Vedeta nu va fi însoțită de Răzvan, ci, probabil, va merge și sora ei mai mică.

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„Luni e prima zi de școală, prima zi de liceu. Am voie, dar n-o să mă duc chiar așa în sufletul fetei, ca să spun așa. O să mă duc probabil tot cu sora mea și o să stăm într-un colț acolo. Dacă ea consideră să zică la un moment dat «Haideți și voi mai aproape să vedeți și voi ce colegi am», bine. Dacă nu, rămânem acolo lângă poartă. Suntem fierte de curiozitate. Adică vrem să vedem cum mai e o primă zi de școală la liceu”, a mărturisit Irina Fodor pentru Libertatea.

Strategia stabilită de Răzvan și Irina Fodor

Odată cu debutul noului sezon de filmări, programul ambilor părinți a devenit extrem de încărcat. Pentru că proiectele de televiziune nu le permit întotdeauna să fie prezenți împreună în aceleași momente, Irina și Răzvan Fodor au stabilit o tactică foarte clară de la bun început, împărțindu-și atribuțiile astfel încât adolescenta să aibă parte de susținere în ambele momente-cheie ale începutului de an.

„Ne-am împărțit sarcinile, cum știi că noi facem în familie. Eu o să încep filmările la Chefi la cuțite și cel mai probabil nu voi ajunge la prima ședință cu părinții. Și atunci ne-am împărțit aceste sarcini. Mă duc eu la festivitatea de început, că eu n-am probleme, nu mă văicăresc dacă stau prea mult în picioare, dacă mi-e cald. Tu stai acasă, dar după aceea la ședința cu părinții te duci tu. Și Răzvan a zis că nu e nicio problemă, că de-abia așteaptă să meargă la ședință”, a adăugat prezentatoarea TV pentru Libertatea.

Ce profil a ales Diana Fodor la liceu

Diana i-a surprins pe părinții ei și prin alegerea traseului educațional. Adolescenta a optat pentru profilul științe naturale, domeniu despre care Irina Fodor recunoaște amuzată că este complet diferit de înclinațiile ei sau ale lui Răzvan.

„Științe naturale. S-a dus pe zona reală, despre care eu și tatăl ei nu știm nimic. Adică eu n-am fost nici pe departe sclipitoare în zona asta de științe reale. Ei, în schimb, îi place foarte mult. Își face planuri mari în viitor legate de domeniul ăsta în care să folosească biologie, chimie, fizică, poate. Eu sunt de acord cu ea, științele reale sunt universal valabile”, a concluzionat Irina Fodor pentru Libertatea.

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