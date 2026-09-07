Șoferii care alimentează luni, 7 septembrie 2026, în București, găsesc o situație diferită față de ziua precedentă. Dacă prețurile benzinei au rămas neschimbate în majoritatea rețelelor de alimentare, motorina s-a scumpit în două dintre acestea, în timp ce celelalte companii au păstrat tarifele afișate duminică, 6 septembrie.

Cât costă benzina în București, luni, 7 septembrie 2026

Benzina standard se vinde luni în București la prețuri cuprinse între 9,73 lei/litru și 9,79 lei/litru.

La MOL, benzina costă în continuare 9,77 lei/litru, fără nicio modificare față de duminică. Același preț, 9,79 lei/litru, este afișat și la Rompetrol și OMV, unde nu au fost operate schimbări.

La Lukoil, benzina rămâne la 9,78 lei/litru, iar la Petrom prețul se menține la 9,73 lei/litru.

Singura schimbare importantă față de duminică este la nivelul celui mai mic preț disponibil în marile rețele din Capitală. Socar a afișat luni 9,73 lei/litru, față de 9,53 lei/litru în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o majorare de 20 de bani. În aceste condiții, cea mai ieftină benzină din București este disponibilă atât la Socar, cât și la Petrom, unde litrul costă 9,73 lei.

Cât costă motorina în București, luni, 7 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată în București la prețuri între 10,19 lei/litru și 10,26 lei/litru.

La MOL, motorina s-a scumpit cu 2 bani, ajungând la 10,25 lei/litru, față de 10,23 lei duminică. O majorare mai mare a fost înregistrată la Socar, unde litrul de motorină costă acum 10,19 lei, cu 4 bani mai mult decât în ziua precedentă, când era 10,15 lei/litru.

La Rompetrol și OMV, motorina rămâne la 10,25 lei/litru, fără modificări față de duminică. Lukoil păstrează prețul de 10,26 lei/litru, cel mai ridicat dintre marile rețele, iar Petrom menține motorina la 10,19 lei/litru.

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei de la 20% la 25%. Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 de lei/tonă.

Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 de lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă. Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 7 septembrie 2026

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 lei/litru și este disponibilă la o stație Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, pe DN7. Cea mai ieftină motorină din țară costă 9,97 lei/litru și este vândută la o stație RST din aceeași localitate, Lungulețu, județul Dâmbovița.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este 9,73 lei/litru, iar pentru motorină 10,19 lei/litru, potrivit datelor Peco Online. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,69 lei/litru, iar motorina de la 10,19 lei/litru. În Timișoara, benzina pornește de la 9,70 lei/litru, iar motorina de la 10,15 lei/litru.

La Iași și Constanța, benzina este disponibilă de la 9,73 lei/litru, iar motorina de la 10,19 lei/litru.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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