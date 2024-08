O familie; parintii isi pupa copilul pe cap in tandem. Tatal este in partea stanga, are parul carunt, barba si poarta o camasa albastru deschis. Fetita este la mijloc, zambeste, are parul lung si saten inchis si poarta o bluza amba cu umerii lasati. Mama este in partea dreapta a fototgrafiei, are parul saten inchis si poarta o bluza alba