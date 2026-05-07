Documentele arată că participanții plăteau până la 110.000 de mărci germane (circa 45.000 de euro în banii de azi) pentru a ucide, iar femeile însărcinate erau cele mai căutate victime.

Un membru al unei familii regale ar fi aterizat cu elicopterul în Sarajevo pentru a participa la aceste atrocități, conform mărturiilor din volum.

Asediul de la Sarajevo a durat 4 ani, provocând peste 11.000 de morți, coordonat de milițiile sârbo-bosniace sub Radovan Karadzici. Cartea evidențiază o colaborare internațională între oficiali croați și sârbi pentru facilitarea acestor crime, inclusiv transportul lunetiștilor străini.

În cartea sa, jurnalistul croat Domagoj Margetici dezvăluie detalii cutremurătoare despre implicarea unor persoane bogate, inclusiv a unei figuri regale, în uciderea civililor prin intermediul unor grupuri organizate de lunetiști.

Potrivit documentelor furnizate de Nedzad Ugljen, un ofițer de informații bosniac care a investigat aceste atrocități înainte de a fi împușcat mortal în 1996, străinii plăteau sume considerabile pentru a participa la aceste „vânători umane”.

Sumele ajungeau până la 80.000 de mărci germane, aproape 40.000 de euro azi, pentru a ucide bărbați sau femei de vârstă mijlocie, iar tarifele creșteau pentru a împușca femei tinere și frumoase.

Pentru femeile tinere se cerea un preț mai mare, de 95.000 de mărci, în timp ce cele mai scumpe „ținte” erau femeile însărcinate, la un preț de 110.000 de mărci.

Margetici a relatat pentru că „străinii, printre care se numărau cetățeni din Italia, Spania, Marea Britanie, SUA, Canada sau Rusia, concurau pentru a împușca cele mai frumoase femei”.

Printre aceștia s-ar fi aflat și un membru al unei familii regale europene, care „ateriza cu elicopterul, se caza în Vogosca, lângă Sarajevo, și dorea să tragă în copii”.

Asediul orașului Sarajevo, care a durat 4 ani, a fost cel mai lung din istoria europeană modernă. Peste 11.000 de persoane au fost ucise în urma bombardamentelor și a focurilor trase de lunetiști.

Aceste grupuri de lunetiști erau coordonate de milițiile sârbo-bosniace, aflate sub comanda lui Radovan Karadzici, liderul condamnat în 2016 la 40 de ani de închisoare pentru genocid.

Se presupune că ideea acestui „safari uman” a luat naștere în Croația, unde Zvonko Horvatincici, fost colaborator al serviciilor de informații iugoslave, organiza vânători de animale pentru străini bogați înainte de război.

Potrivit lui Margetici, odată cu începutul asediului din 1992, bogații din Italia au cerut să participe la astfel de activități în Sarajevo. Autorul susține că, în ciuda conflictului armat dintre forțele croate și sârbe, oficialii din ambele tabere colaborau pentru a facilita transportul lunetiștilor spre Sarajevo.

„Contrabanda cu petrol, țigări și cafea a continuat, iar canalele de comunicare pentru schimburile de prizonieri au fost menținute”, a explicat autorul.

Fostul prim-ministru croat Josip Manolici, decedat în 2024, i-ar fi povestit lui Margetici că lunetiștii străini erau transportați pe cale maritimă până în porturile croate Zadar și Split, de unde erau duși în orașul Knin, controlat de sârbi, și de acolo în Sarajevo.

„Îmi amintesc de o femeie din România, care a ucis cu siguranță mai mult de 10 oameni”, declarase, anterior, fost șef al poliției din Sarajevo, azi membru al parlamentului bosniac. El conducea o echipă de anti-lunetişti în perioada asediului.

Procurorii italieni au deschis o anchetă în urma unei plângeri depuse de jurnalistul italian Ezio Gavazzeni, care, anterior, publicase informații despre presupusa implicare a cetățenilor italieni și a altor cetățeni străini în crime.

Ancheta vizează faptul că unii cetățeni străni, între care italieni, ar fi plătit bani grei pentru a merge la Sarajevo în weekend și a trage asupra oamenilor. De pe dealurile înconjurătoare, „lunetiștii” trăgeau în trecători.