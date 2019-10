Pătrunde în trecutul faraonilor într-un circuit de 12 zile, alături de Europa Travel, la tariful de la 699 euro/persoană – valabil pentru plecarea din 27.11, în limita locurilor disponibile! Rezervă călătoria până la 08 noiembrie și primești bonus excursiile opționale la Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Alexandria și o noapte extra în Cairo.

Muzee de prestigiu, temple și piramide …

Egiptul este deținătorul comorilor faraonice, având o moștenire de neasemuit compusă din piramide, temple, necropole, moschei, citadele etc., unele dintre ele ridicând chiar și astăzi multe semne de întrebare cu privire la cum au fost realizate.

Călătoria de toamnă în Egipt, de la Europa Travel, începe cu explorarea capitalei Cairo, unul dintre cele mai populate orașe din lume care te întâmpină cu o forfotă continuă. Fix în inima orașului – Piața Tahrir, găsești Muzeul de Egiptologie, unul dintre cele mai prestigioase, cu cea mai mare colecție de artefacte faraonice din lume. Saloanele de expoziție sunt ticsite la propriu de comori antice: statui ce înfățișează zei, faraoni sau animale, coloși, mumii, sarcofage, măști funerare, care alegorice, papirusuri … toate expuse în ordine cronologică.

Cairo este un excelent punct de plecare spre Aswan, unul dintre cele mai pitorești și liniștite locuri din Egipt din portul căruia te vei îmbarca într-o croazieră memorabilă pe Nil. Vei face scurte opriri la insulițele din apropiere precum Kitchener sau Elephantine, iar apoi vei vizita cele mai de seamă temple de pe malul fluviului.

Începe cu Philae, un complex de temple închinat zeiței Isis care a fost mutat după construirea barajului Aswan, pe mica insuliță Aglika. Navighează spre Kom Ombo, un templu neobișnuit prin prisma faptului că este dedicat celor doi zei – Sobek și Horus, fiind construit în oglindă și perfect simetric. Pe malul vestic al Nilului găsești cel mai bine conservat templu egiptean – Edfu, închinat zeului Horus, iar de aici te vei îndrepta spre Luxor.

Vechea Teba este dominată de Templul Luxor, operă a Faraonului Amenhotep III, fiind înconjurat de coloane bogate în ornamente și sfincși – alee care la un moment dat se întindea până la Templul Karnak, unind cele două lăcașuri de cult.

Locuri de văzut opțional

Opțional, poți să faci o excursie la Valea Regilor, locul unde au fost descoperite peste 60 de morminte de faraonil și nobili egipteni, singurul găsit intact a fost cel al tânărului Tutankhamon, bogățiile fiind expuse integral în Muzeul din Cairo. Continuă cu Templul Hatchepsut, unul dintre cele mai mărețe din Egipt și spre Coloșii lui Memnon, cei doi paznici ai asfințitului ce-l înfățișează pe Amenhotep III cum își salută mama.

Ultima parte a călătoriei o vei dedica piramidelor de pe platoul Giza și cele din necropolele Dahsure și Saqqara. Începe cu Marea Piramidă Keops, singura dintre cele 7 minuni ale lumii antice care stă încă în picioare, lângă care se află piramidele ceva mai mici ale lui Kefren și Mikerinos. Complexul este păzit de Marele Sfinx ce-l înfățișează pe Faraonul Khafre. Continuă cu vizitarea Piramidelor Cocoșată și Roșie și Piramida în trepte a lui Djoser. Pentru o notă de exotism, petrece câteva zile relaxante în Hurghada, cea mai dezvoltată stațiune de la Marea Roșie.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Egipt – tarif: 699 euro/persoana + 259 euro servicii la sol, 12 zile (3 nopti in Cairo – o noapte bonus, 1 noapte tren Cairo – Aswan, 3 nopti in Hurghada – bonus all inclusive, 3 nopti pe vas de croaziera) cazare cu mese conform programului la hoteluri de 4*; transport avion + taxe aeroport, ghid local, asistenta turistica. *Bonus: excursii optionale la Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Alexandria si 1 noapte extra in Cairo, plecare din 27.11, valabil pana la 08.11, în limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

