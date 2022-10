De asemenea, vei dormi și vei petrece alături de cei dragi timp de calitate în mijlocul naturii și vei învăța să te gospodărești. Și toate acestea în condiții de confort pe care de obicei le găsești la un hotel, la o pensiune sau la o casă de vacanță.

Pentru a avea parte de o experiență de neuitat va trebui să iei în calcul o serie de aspecte importante pentru o astfel de excursie. Dacă te afli pentru prima dată în fața unei excursii cu autorulota și vrei să știi cum trebuie să te pregătești îți prezentăm un scurt ghid.

Cum planifici o vacanță cu autorulota

Dacă ești începător în planificarea unei vacanțe cu autorulota trebuie să știi că pregătirea este mai simplă decât pare, datorită caracterului autonom specific acestui tip de aventura.

În primul rând îți recomandăm să-ți schițezi planurile de vacanță cu cel puțin 6 luni înainte, mai ales în ceea ce privește închirierea „casei pe roți”, pentru a fi sigur că aceasta va fi disponibilă în perioada în care intenționezi să călătorești.

Cu autorulota, poţi călători indiferent de anotimp, fără să-ți mai pui problema cazării

Totodată, este indicat să conturezi un anumit traseu pe care vrei să-l urmezi în această excursie care să cuprindă locurile în care îți dorești cel mai mult să ajungi.

Este util să întocmești și o listă cu campingurile dedicate, iar pentru asta trebuie să ai în vedere că în România există aproximativ 700 de astfel de locuri de campare.

Apoi, trebuie să-ți fixezi un buget, să-ți organizezi cu atenție bagajele astfel încât să fii pregătit pentru orice situații și, nu în ultimul rând, să pregătești autorulota pentru drum.

Ce trebuie să iei cu tine într-o vacanță cu autorulota

Pentru o vacanță obișnuită, bagajul tău conține de obicei haine, încălțăminte, produse de îngrijire personală, accesorii, precum și portofelul și telefonul mobil.

În schimb, o călătorie cu autorulota implică toate lucrurile pe care le folosești zilnic în casa ta, de la articole de toaletă pentru adulți și copii, până la lenjerie de pat, pătură, prosoape, tacâmuri, veselă, oale, tigăi și ustensile pentru gătit.

Din bagaj nu trebuie să-ți lipsească banii cash deoarece nu toate magazinele situate în locurile în care vei ajunge dispun de POS pentru plățile cu cardul bancar ori cu smartphone-ul.

De asemenea, asigură-te că iei cu tine actele de identitate, telefonul mobil și cablul de încărcare al acestuia și mai ales o trusă medicală de prim ajutor care să conțină medicamente, antiseptice, bandaje, alcool sanitar, plasturi, mască medicinală, săruri de hidratare, vitamine, etc.

Atunci când călătorești cu autorulota nu trebuie să-ți mai faci griji că nu găsești restaurante pe placul tău de-a lungul itinerariului tău. Pentru asta este recomandat să-ți faci aprovizionarea într-un hypermarket de unde să cumperi tot ceea ce ai nevoie pentru a găti diverse preparate, dar și pentru pachețele cu gustări reci pe care să le iei atunci când pleci la plimbare cu familia ta.

Nu uita să iei cu tine un generator de curent portabil!

Astfel, fă-ți provizii de ulei, condimente, ouă, legume, carne, mezeluri, brânzeturi, cafea, ceai, fructe, etc. În plus, fă-ți stoc cu apă potabilă și cu băuturile tale preferate (vin, bere, răcoritoare, etc.). Nu uita de produsele pentru curățenie și igienă.

Nu uita să iei cu tine un generator de curent portabil, necesar pentru încărcarea telefoanelor mobile, a laptopului sau tabletei și pentru alimentarea frigiderului și a instalației de aer condiționat. În funcție de consumatori vei alege puterea acestuia.

În plus, dacă nu vrei să gătești în interiorul camperului, ia cu tine un aparat de gătit portabil pe care îl poți folosi în exterior. Asta nu înseamnă că nu poți lua și un grătar portabil.

Cum spuneam, nu pleca la drum fără să faci o verificare generală a autorulotei. Pentru a fi scutit de surprize neplăcute pe durata călătoriei trebuie să verifici starea anvelopelor, nivelul fluidelor (ulei de motor, ulei pentru cutia de viteze, lichid de frână, lichid de parbri, etc.), instalația de AC/căldură, precum și sistemul de canalizare, fiind vorba despre un camper.

Vezi şi cum alegi cortul potrivit pentru camping!

