O valoare de doar 30 de lire

Tabloul, Going to the Mill, a fost cumpărat de editorul literar al Manchester Guardian, Arthur Wallace, pentru 10 lire sterline în 1926 și a rămas în aceeași familie de atunci.

Vineri, opera de artă a fost vândută la licitație la Mall Galleries din centrul Londrei pentru suma de 805.200 de lire sterline, inclusiv prima de cumpărare.

Lowry, care a fost lăudat pentru scenele industriale cotidiene din nord-vestul Angliei, a pictat lucrarea în 1925. Pictura Going to the Mill este marcată pe spate ca fiind în valoare de 30 de lire sterline, însă Lowry l-a lăsat pe Wallace să o cumpere pentru 10 lire sterline.

Ajustată pentru inflație, această sumă este echivalentul a 521 de lire sterline în 2025, conform calculatorului Băncii Angliei.

Una dintre primele vânzări

Pictura este considerată a fi una dintre primele vânzări realizate de pictorul născut în Stretford. Lowry i-a dăruit lui Wallace și o altă lucrare, The Manufacturing Town, pe care familia a vândut-o în urmă cu mai mulți ani.

Wallace a editat un supliment pentru Guardian pentru a însoți o săptămână civică organizată de consiliul orașului Manchester în octombrie 1926, și a prezentat trei picturi ale artistului aflat atunci în dificultate.

După cum explică Keith, nepotul lui Wallace, Lowry a fost prezentat într-o expoziție la un mare magazin din Manchester, iar Wallace – care se îndrăgostește de panoramele pline de funingine ale mulțimilor din fabrici – s-a oferit să cumpere unul ddintre tablouri.

„Lowry a spus cu mare îndrăzneală: „Am putea spune 10 lire sterline?” și bunicul a scris un cec. Apoi Lowry i-a scris înapoi spunându-i: „Cred că ți-am cerut prea mult. Pot să îți mi dau unul? Așa că bunicul a primit doi Lowry pentru cele 10 lire sterline ale sale.”

„Suntem absolut încântați”

Going to the Mill, care a aparținut familiei Wallace în ultimul secol, a fost recent împrumutat galeriei Pallant House din Chichester.

Simon Hucker, specialist în artă modernă și contemporană la casa de licitații Lyon & Turnbull, a declarat

„Suntem absolut încântați de prețul obținut pentru această excepțională pictură timpurie a lui Lowry. Going to the Mill” este întruchiparea unui Lowry al anilor 1920, perioada în care acesta devine o voce unică în arta britanică. Este deosebit de rar este pentru o astfel de pictură să fi fost într-o singură colecție pentru nu mai puțin de un secol și suntem încântați să fi jucat un mic rol în istoria sa.”

