Seara se va încheia cu proiecția filmului documentar „În căutarea tatălui pierdut” (2016), în regia lui Ionuț Teianu, un material emoționant care prezintă povestea tulburătoare a lui John Moore, fiul nerecunoscut al sculptorului Constantin Brâncuși

Ghidajul este gratuit, se achită doar biletul de intrare în Galeria Națională în valoare de 24 lei (la care se adaugă reduceri și gratuități), potrivit MNAR.

Institutul Cultural Român (ICR) organizează evenimentele tematice care au debutat cu deschiderea Lunii Brâncuşi la New York, pe 7 februarie şi continuă până în aprilie, în mari orașe ale lumii: New York, Beijng, Tel Aviv, Londra, Paris, Viena

Ziua Constantin Brâncuși este sărbătorită în fiecare an la data de 19 februarie, când este comemorată ziua nașterii marelui sculptor român. În noiembrie 2015 a fost promulgată legea pentru declararea Zilei Brâncuși drept zi de sărbătoare națională.

Constantin Brâncuși s-a născut pe data de 19 februarie 1876, în localitatea Hobița, județul Gorj, și a încetat din viață pe 16 martie 1957, la Paris, în Franța.

Din anul 2005, data de 19 februarie este stabilită sărbătoare națională, Ziua Brâncuși. Legea a fost creată ca o reparație morală față de refuzul și umilirea lui Brâncuși de către statul român.

Operele lui Brâncuși pot fi vizitate în Târgu Jiu

Unul dintre cele mai importante obiective turistice ale orașului Târgu Jiu este ansamblul sculptural Constantin Brâncuși, din Parcul Central și Parcul Tineretului, compus din cinci capodopere:

Poarta Sărutului – se găsește în Parcul Central;

Aleea Scaunelor – se găsește în Parcul Central;

Masa Tăcerii – se găsește în Parcul Central;

Coloana Infinitului – se găsește în Parcul Tineretului;

Masa Festivă – se găsește în Parcul Tineretului.

De-a lungul timpului, operele lui Constantin Brâncuși s-au vândut cu sume record la licitații internaționale. Cea mai scumpă lucrare a marelui sculptor, „La jeune fille sophistiquee”, a fost vândută cu 71 de milioane de dolari (comisioane şi taxe incluse) la o licitaţie organizată în 2018 de Casa Christies, la New York.

Opera din bronz, care este un portret stilizat al scriitoarei Nancy Cunard, ocupă locul 5 în topul celor mai scumpe sculpturi adjudecate.

Între lucrările lui Constantin Brâncuşi vândute la sume ridicate în licitaţiile de artă se mai află: „Pasăre în văzduh” („Oiseau dans lespace”), în 2005, la New York, pentru 27,4 milioane de dolari, „Primul ţipăt” („Le premier cri”) – în 2011, la New York, pentru 14,8 milioane de dolari, „O muză” („Une Muse”) – în 2012, la New York, pentru 12,4 milioane de dolari, „Muză adormită I” („La muse endormie I”) – în 2015, tot la New York, pentru 9,1 milioane de dolari, scrie Agerpres.



