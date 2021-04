Zucchini este sărac în calorii, dar bogat în vitamine și minerale, ceea ce îl face foarte apreciat în multe bucătării din lumea întreagă. În unele culturi, floarea de zucchini este considerată o delicatesă. Se poate prăji sau presăra crudă deasupra salatelor, supelor și tocanelor.

Flori de zucchini

Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Despre planta de zucchini

Chiar dacă dovlecelul zucchini este cunoscut ca legumă, este tehnic un fruct, deoarece provine dintr-o floare: crește dintr-o floare aurie care înflorește sub frunze.

Planta de zucchini

Zucchini este originar din America Centrală și Mexic, dar a fost, de asemenea, parte integrantă în bucătăriile internaționale de secole. Soiuri alungite de dovlecei au început să apară în bucătăriile italiene încă din anii 1600, însă prima descriere a produsului cu numele de „zucchini” nu a apărut decât la începutul anilor 1900.

Cum se plantează

Ca și dovlecelul obișnuit, zucchini se poate planta cu ușurință în grădini. Se cultivă prin semințele obșinute chiar din interiorul dovlecelului. Pământul trebuie udat foarte des, pentru a rămâne mereu bine umezit.

După ce au apărut primele frunze, trebuie să te uiți atent la ele și să vezi care sunt mai sănătoase și să le înlături pe cele care nu sunt atât de dezvoltate sau bolnave. Astfel, te vei asigura că planta cea mai sănătoasă vă creste și vă produce cel mai delicios zucchini, pe care îi vei putea folosi în diverse rețete culinare.

Care este diferența dintre dovlecel și zucchini

Diferenta dintre dovlecei si zucchini

Dovlecelul este o legumă care suportă foarte bine schimbările de temperatură, însă zucchini are mare nevoie de apă și soare. Acesta din urmă crește mult mai repede decât dovlecelul. În timp ce zucchini crește sub formă de tufă, lăstarii de dovlecel se întind pe suprafața pământului.

Pe de altă parte, dovleceii sunt gustoși înăbușiți sau copți, însă zucchini se poate consuma și crud, iar timpul necesar pentru a fi preparat termică este de doar 5 minute.

Dovlecelul are o coajă ceva mai tare, de obicei are tonuri de la alb-verzui. Zucchini are o coajă moale și culoarea este verde închis, iar în interior, este mai moale și are un gust mai plăcut.

Beneficii și proprietăți

Zucchini este plin de vitamine, minerale și antioxidanți importanți. Are un conținut ridicat de fibre și un număr scăzut de calorii. Fibrele joacă un rol important în digestie și pot limita probabilitatea de a suferi o varietate de probleme.

Valori nutriționale

Potrivit USDA, un zucchini, aproximativ 250 de grame, connține:

Calorii: 17

Proteine: 1 gram

Grăsime: mai puțin de 1 gram

Carbohidrati: 3 grame

Zahăr: 1 gram

Fibre: 1 gram

Vitamina A: 40% din DZR

Mangan: 16% din DZR

Vitamina C: 14% din DZR

Potasiu: 13% din DZR

Magneziu: 10% din DZR

Vitamina K: 9% din DZR

Folat: 8% din DZR

Cupru: 8% din DZR

Fosfor: 7% din DZR

Vitamina B6: 7% din DZR

Tiamina: 5% din DZR

Bogat în antioxidanți

Dovlecelul zucchini este bogat în antioxidanți. Antioxidanții sunt compuși vegetali benefici care vă ajută corpul să se protejeze de daunele provocate de radicalii liberi.

Carotenoidele – cum ar fi luteina, zeaxantina și beta-carotenul – sunt deosebit de abundente în acești dovlecei. Potrvit studiilor, acestea pot ajuta ochii, pielea și inima, precum pot oferi și o anumită protecție împotriva anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de prostată.

Cercetările indică faptul că coaja plantei conține cele mai ridicate niveluri de antioxidanți.

Ajută digestia și previn constipația

Dovleceii pot menține digestia sănătoasă în mai multe moduri.

Sunt bogați în apă și conțin fibre solubile și insolubile.Fibrele insolubile adaugă volum în scaune și ajută alimentele să se deplaseze mai ușor prin intestin, reducând în continuare riscul de constipație.

Fibrele solubile hrănesc bacteriile benefice care trăiesc în intestin. La rândul lor, aceste bacterii prietenoase produc acizi grași cu lanț scurt (SCFA) care vă hrănesc celulele intestinale, arată studiile.

Menține sănătatea oaselor

Dovlecelul este bogat în antioxidanți luteină și zeaxantină, precum și vitamina K și magneziu, toate acestea putând ajuta la întărirea oaselor.

Efect anticancerigen

Studiile indică faptul că extractele de dovlecei zucchini pot ajuta la distrugerea sau limitarea creșterii anumitor celule canceroase. Cu toate acestea, este necesară cercetarea pe oameni și nu doar pe animale.

Mențin o prostată sănătoasă

Cercetările pe animale arată că extractele din semințe de dovlecei pot ajuta la limitarea hiperplaziei prostatice, o mărire a prostatei care cauzează în mod obișnuit dificultăți urinare și sexuale la bărbații în vârstă .

Ajută funcția tiroidiană

Studiile la șobolani arată că extractele din coaja din astfel de dovlecei pot ajuta la menținerea stabilă a nivelului de hormoni tiroidieni.

Rețete cu zucchini

Acest tip de dovlecei sunt cunoscuți pentru versatilitatea lor. Aroma blândă a acestora se împerechează bine cu o mare varietate de rețete.

În ce preparate poți folosi zucchini

Adăugați-l crud la salate.

Gătiți-l cu alte fructe și legume de vară pentru a face ratatouille.

Umpleți cu orez, linte sau alte legume, apoi coaceți-l.

Adăugați ulei de măsline și sotati-l.

Se fierbe, apoi se amestecă în supe.

Serviți-l la grătar sau sotat cu puțin usturoi și ulei.

În loc de paste – Răzuiți-l în fâșii asemănătoare spaghetelor sau tăiați-i pentru a înlocui foile de lasagna.

Coaceți-l în pâine, clătite, brioșe sau prăjituri.

Supă cremă de zucchini

Supa crema cu zucchini

Ingrediente:

4 dovlecei zucchini medii

1 cartof mediu

o ceapă

1 lingură de unt

2 cubulețe de brânză preferată (aproximativ 30 g de cașcaval, mozarella, camembert etc)

cașcaval ras

sare și piper

Mod de preparare:

Se curăță legumele și se taie în bucăți mari. Legumele se pun într-o oală și se acoperă cu apă și se adaugă sare. Se fierb aproximativ 25 de minute sau până ce legumele sunt fierte. Legumele se pasează la blender sau manual. Se adaugă supa în amestecul de legume până obținem consistența dorită. Supa se amestecă cu brânzeturile, untul și piperul. Se pune iar pe foc și se lasă să dea într-un clocot. Se servește cu crutoane și cașcaval ras.

Pâine cu zucchini

Paine cu zucchini

Ingrediente

3 căni făină

1 linguriță sare

1 linguriță praf de copt

1 linguriță bicarbonat de sodiu

1 lingură scorțișoară

3 ouă

1 cană ulei de floarea soarelui

2 ¼ zahăr

3 lingurițe extract de vanilie

2 căni zucchini dat pe răzătoare

1 cană nuci tocate

Mod de preparare:

Tapetează o formă de copt cu hârtie de copt. Preînzălzește cuptorul la 165 grade Celsius. Pune într-un bol făina, sarea, praful de copt, bicarbonatul și scorțișoara. Bate ouăle și adaugă extractul de vanilie și zahărul. Pune în acest amestec celelalte ingrediente din primul bol și amestecă bine. Adaugă zucchini și nucile și încorporează-le bine.

Toarnă aluatul în formele de copt. Pune pâinea cu dovlecel la copt timp de 40-60 minute. Poți teste cu o scobitoare pentru a vedea dacă s-a copt. După aceea scoate-o din cuptor și las-o să se răcească în formă timp de 20 de minute.

Chipsuri din zucchini

Chipsuri cu zucchini

Ingrediente:

1 zucchini, felii subțiri

1-2 linguri ulei de măsline

sare de mare

1/2 linguriță turmeric

1/2 linguriță paprika

Mod de preparare:

Învelește feliile de zucchini în prosoape de hârtie și presează-le ușor pentru a absorbi cât mai multă apă. Transferă feliile într-o tavă de copt pe hârtie pergament, stropește-le cu uleiul de măsline și asezonează-le cu sare de mare, turmeric și paprika. Bagă-le la cuptor 2 ore la 130⁰C.

Sursă – retete.unica.ro

Omletă cu zucchini

Omleta cu zucchini

Ingrediente:

două ouă,

câteva rondele subțiri de zucchini,

brânză feta ori mozzarela sau telemea;

Mod de preparare:

Într-o tigaie se pune puțin ulei sau unt, se adaugă zucchini și se lasă la călit maximum 1 minut. Apoi se adaugă ouăle bătute și amestecate cu telemeaua. Se lasă omleta pe ambele părți, până se rumenește puțin.

