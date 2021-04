Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Despre dovlecel

Dovlecelul variază în culori, având coaja o combinație pestriță între alb-verzui și verde închis. Este folosit la diverse mâncăruri și are puține calorii, datorită conținutului ridicat de 93% apă.

Și floarea de dovlecel poate fi consumată, de obicei ea se face în stil tempura, adică este dată printr-un aluat subțire format din făină, sare și apă, apoi prăjită în baie de ulei foarte bine încins. Ele pot fi și umplute în prealabil cu diverse tipuri de brânză. Pentru că sunt comestibile, florile de dovlecel pot fi puse și în salate sau lângă preparate, datorită culorii lor de un galben-portocaliu intens.

Floare de dovlecel

Dovlecelul, ca și zuchini, este un fruct, chiar dacă este cunoscut de majoritate ca fiind o legumă. Planta este una destul de înaltă, iar tulpinile sunt sub formă de vrej, acoperite cu pori care sunt aspri la atingere. Există și alte soiuri de dovlecel, în care vrejul este scurt. De la această plantă se consumă atât fructul, adică dovlecelul, cât și floarea. Este extrem de bun pentru sănătate datorită conținutului ridicat de potasiu, vitamina C și betacaroten. Dovlecelul mai conține calciu, fosfor, fier, magneziu, zinc și vitaminele B1, B2, B9. În plus, are puține calorii și glucide, 100 de grame de dovlecel conținând doar 12 calorii.

Cum se cultivă dovlecelul

Dacă vrei să cultivi dovlecei în propria grădină, trebuie să începi cu câteva semințe. Încă de toamna se face o arătură de 25-30 de centimetri. La venirea primăverii, solul se sapă și se nivelează, apoi la câteva săptămâni după îngheț, poți pune semințele de dovlecel, cam 1-2 semințe într-un loc. Ai grijă să lași loc între plante astfel încât acestea să poată crește în voie. Apoi, se acoperă cu pământ și se udă.

Soarele și apa se vor ocupa de creșterea plantei, apoi vei vedea dovleceii cum încep să crească. Așteaptă până ajung la maturitate pentru a-i consuma și ai grijă să cureți planta de frunze uscate sau dăunători.

Ei vor avea nevoie de araci, fiind plante cățărătoare, așa că ai grijă să montezi astfel de bețe în pământ. Poți să pui în sol îngrășământ organic, pentru ca planta să crească frumos.

Dovleceii sunt foarte simplu de cultivat și îngrijit. Au nevoie doar de apă, soare și curățarea buruienilor dimprejurul lor. Ei pot rămâne pe vrej, dacă nu plănuiești să îi gătești, până ce planta se usucă, iar asta pentru că dovleceii se strică ușor dacă îi păstrezi în bucătărie sau în frigider.

Dovlecel – proprietăți și beneficii

Pentru că are un conținut mare de apă, dovlecelul este leguma ideală pentru orice dietă sănătoasă. Conține vitamine, minerale și are un impact benefic asupra digestiei, scăzând riscul de boli cardiovasculare. Această plantă poate ajuta oasele, tiroida și prostata. Beneficiile sale sunt numeroase, iar printre ele se află îmbunătățirea digestiei și încetinirea procesului de îmbătrânire.

Îmbunătățește digestia

Consumul de dovlecel poate îmbunătăți digestia și ajută în cazul problemelor digestive, potrivit studiilor. Pentru că este bogat în apă și conține multe fibre, dar și alți nutrienți, dovlecelul este unul dintre alimentele unei diete sănătoase și echilibrate. În plus, consumul regulat de dovlecel poate preveni ulcerul și cancerul de colon, potrivit studiilor de specialitate.

Încetinește procesul de îmbătrânire

Dovlecelul joacă un rol important în încetinirea procesului de îmbătrânire, datorită antioxidanților și a proprietăților antiinflamatorii.

Îmbătrânirea este cauzată de mai mulți factori, printre care toxinele și alimentația de-a lungul anilor. Dovleceii sunt o sursă ideală de vitamine și minerale de care corpul are nevoie pentru a preveni acest proces de îmbătrânire.

E bun dovlecelul pentru diabet?

Dovlecelul este ideal pentru cei care suferă de diabet. Pentru persoanele cu diabet, glicemia ridicată este o mare problemă, care poate fi ajustată cu ajutorul alimentației. Și persoanele sănătoase pot avea, la un moment dat, valori mari ale glicemiei. Pentru asta, este bine să incluzi în alimentație produse care nu conțin zaharuri și carbohidrați.

Dovlecelul este un aliment cu multe fibre, ideale pentru a regla nivelul de insulină din corp, care la persoanele cu diabet este dat peste cap. În plus, fibrele ajută la o senzație de sațietate care durează mai mult decât în cazul alimentelor care conțin zahăr sau carbohidrați.

Atunci când organismul beneficiază de fibre, el nu mai trebuie să producă mari cantități de insulină pentru a procesa zahărul, lucru care previne diabetul.

De asemenea, introducerea de fibre în dieta zilnică ajută semnificativ la reducerea riscului de diabet.

Ajută la scăderea în greutate

Dovlecelul este ideal în curele de slăbire, în care poți mânca un volum mare de mâncare, iar valoarea calorică să fie foarte scăzută. Dovlecelul și, în general, fructele și legumele ajută la umplerea stomacului, în termeni de volum, și la ingerarea unui număr limitat de calorii.

Dovlecelul ajută în regimurile de slăbit pentru că oferă senzație de sațietate, datorită fibrelor. În plus, poți mânca foarte mult dovlecel, având doar 12 calorii pe suta de grame.

100 g de dovlecel crud are doar 12 calorii și următorii compuși, potrivit Nutrition Data:

1,21 g proteine;

0,32 g lipide;

3,11 g carbohidrați;

1 g fibre;

2,5 g zaharuri;

16 mg calciu;

0,37 mg fier;

18 mg magneziu;

38 mg fosfor;

261 mg potasiu;

18 mg vitmina C;

24 µg acid folic;

200 UI vitamina A.

Cum să gătești dovlecelul

Dacă vrei să consumi dovlecel, trebuie să știi că el trebuie mai întâi spălat bine, apoi tăiat și presărat cu sare. Are nevoie să stea 5-10 minute cu sare pentru a „transpira”. Ei își lasă o peliculă fină, transparentă și cu textură lipicioasă după ce sunt tăiați. Dacă vrei, îi poți clăti cu apă rece.

Ideal este să consumi dovlecelul în sare crudă, în salate. Cu toate acestea, poți să îl prepari la aburi, tras la tigaie în puțin ulei, la cuptor, la airfryer sau pane, în baie de ulei ori la grătar.

Cele mai puțin recomandate moduri de a prepara dovlecelul sunt cele care conțin ulei, iar asta pentru că dovlecelul va pierde toate proprietățile nutritive prin prăjire la temperaturi înalte.

Îl poți pune pe grătar sau tigaie grill, îl poți trage la tigaie împreună cu alte legume sau poți să îl consumi la aburi ori la cuptor.

Cele mai simple rețete cu dovlecel

Ți-am pregătit trei rețete cu dovlecel, pe care să le încerci ori de câte ori ai poftă de acest aliment plin de nutrienți și vitamine.

Dovlecel la grill

Pentru această rețetă, spală bine dovleceii, apoi taie-i feliuțe subțiri și presară sare pe ei. Lasă-i 10 minute, apoi pe grătar sau pe o tigaie de tip grill, alează dovleceii pe care i-ai uns cu puțin ulei de măsline și i-ai condimentat cu sare și piper. Prepară dovleceii până sunt făcuți, apoi servește-i cu un sos de iaurt și usturoi sau ca garnitură alături de o friptură.

Dovlecei umpluți

Pentru această rețetă ai nevoie de carne tocată, ceapă, condimente și dovlecei. Pregătește carnea tocată într-o tigaie, alături de ceapa tocată mărunt și condimentele. Apoi, taie dovleceii în jumătate și scobește-i, la fel cum procedezi cu ardeiul gras, apoi umple-i cu carne tocată. Poți pune și cașcaval, care să acționeze ca un capac. Apoi, dă-i la cuptor pentru 20 de minute la 180 de grade și servește, presărând pătrunjel pe deasupra.

Dovlecel umplut

Dovlecei pane la airfryer – dacă adori dovleceii pane, dar nu vrei să îi prăjești în baie de ulei, prepară un aluat din făină, ou, sare și piper, apoi taie dovleceii feliuțe și dă-i prin acest aluat. Apoi, trece-i prin pesmet auriu și pune-i în airfryer, după ce ai tapetat vasul cu foaie de copt. Lasă-i cât să devină rumeni și aurii și servește-i.

Spaghete din dovlecel

Ai poftă de paste, dar nu vrei să consumi carbohidrați și nici sute de calorii pe o porție de paste? Dovleceii sunt soluția ideală. Ia un peeler de legume și începe și tai dovlecelul fâșii subțiri și lungi. După ce ai terminat, pune sos de roșii într-o tigaie, condimente, lasă puțin să fiarbă și adaugă dovleceii fâșii. Adaugă puțin cașcaval și ai o porție de paste cu foarte puține calorii, dar cu multe fibre și vitamine.

La fel de bun pentru sănătate este și zucchini. Află cum îl poți prepara și ce beneficii are.

Sursa foto: Shutterstock.com

