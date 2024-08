Portugalia, Letonia şi România se află în fruntea clasamentului, cu creşteri ale numărului de companii înfiinţate în T2 din 2024 faţă de trimestrul precedent. Portugalia înregistrează cea mai mare creştere (plus 7,6%), urmată de Letonia (plus 5,6%) şi România (plus 2,2%). De menționat că la nivelul Uniunii Europene s-a înregistrat un declin al numărului de companii noi înființate, media blocului comunitar fiind de -2,1% în perioada analizată.

Cifrele Eurostat confirmă viabilitatea politicilor PSD, care a făcut o prioritate din susținerea mediului privat de afaceri, pe care o consideră o componentă esențială pentru a atinge obiectivul declarat de a transforma România într-o forță economică regională. Susținerea de care se bucură mediul de afaceri din partea Guvernului Marcel Ciolacu este reflectată și de schema de ajutor de stat IMM Plus, cu un buget alocat de aproape 15 miliarde de lei, suficient pentru a asigura susținerea unui număr de 13.800 de companii.

Realitatea contrazice tabloul alarmist creionat de dezinformările prin omisiune

Datele Eurostat sunt susținute și de cifrele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Acestea arată că creșterea numărului de firme radiate, informație prezentată cu tente alarmiste, reprezintă un adevăr incomplet, care dezinformează prin omisiune.

Recomandări Ultimul infractor român „refugiat” în Italia, după o condamnare simbolică. Juristul Irinel Caius Iliescu și-a terorizat iubita până când femeia s-a aruncat de la etajul 15

Astfel, în luna iunie, în care s-au înregistrat 5.521 de radieri de firme, numărul entităților economice înființate a fost aproape dublu, ajungând la 9.347, din care 6.898 sunt SRL.

Un raport pozitiv între numărul de noi societăți și cele radiate se înregistrează și pe ansamblul primului semestru. Datele ONRC arată că în primele șase luni ale anului s-au înființat 68.223 de entități economice, din care 50.149 sunt SRL-uri, adică firme, iar numărul companiilor radiate, în aceeași perioadă, este de 45.547, deci semnificativ mai mic.

Un alt aspect relevant este cel al contextului economic actual la nivel european, unul marcat de provocările generate de crizele regionale sau mondiale, care s-au suprapus una peste alta, și sunt accentuate de vulerabilitățile pe termen lung, precum criza climatică și schimbările demografice, sau de tensiunile geopolitice emergente, Astfel, potrivit ultimului raport Eurostat, fenomenul creșterii numărului de firme radiate este o realitate și pentru Uniunea Europeană, acolo unde, în al doilea trimestru din 2024 s-a înregistrat cel mai ridicat nivel de insolvențe din 2018 încoace.

Articolul este preluat din surse externe și nu aparține redacției libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News