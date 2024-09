Premierul Ciolacu a făcut încă un pas înspre colaborare administrativă dintre Guvern și administrația Capitalei, după ce, la începutul săptămânii, șeful Executivului i-a invitat pe toți primarii de sector la Palatul Victoria pentru a găsi împreună soluții la problemele cu care se confruntă bucureștenii. Marcel Ciolacu s-a dus personal la Primăria Municipiului București (PMB) pentru a discuta cu Nicușor Dan, edilul Capitalei.

Cei doi pornesc astfel o colaborare Guvern-Primărie Generală în privința principalelor probleme din Capitală. Premierul a numit întâlnirea o normalitate instituțională, iar principalele subiecte abordate au fost urbanismul și traficul.

“Aș dori să îi mulțumesc domnului primar general. Cred că am construit ceva care duce la o normalitate instituțională, indiferent de persoanele care, vremelnic, fiecare dintre noi conducem ori Guvernul României, ori Primăria Generală, și totuși vom crea o conectare instituțională între Primăria Generală și Guvernul României”, a declarat Marcel Ciolacu la finalul întâlnirii.

Ciolacu, discuții cu 3 ministere privind problema construcțiilor ilegale

Principala problemă discutată la PMB a fost cea a construcțiilor ilegale din Capitală, despre care Nicușor Dan spune că sunt și principala cauză a traficului îngreunat.

„Aceasta este teza mea și este împărtășită de specialiști: principala cauză a traficului din București sunt construcțiile ilegale.”, a spus Nicușor Dan.

Premierul a anunțat astăzi că va redeschide subiectul cu toate ministerele de resort:

“Normal, am acest material de la primarul general, o să vorbesc și cu ministrul Justiției. Am vorbit data trecută și cu vicepremierul și cu ministrul de Interne, având și o expertiză în domeniul juridic. Am avut discuția și cu ministrul Dezvoltării. Cred că până la urmă instanța va decide, dar, ca funcționare instituțională, vom vedea cum vom proceda cel mai bine.”

Propunerea premierului: absorbție crescută de fonduri și cooperare între toate primăriile Capitalei

Premierul Ciolacu a menționat ca o modalitate de soluționare mai rapidă a problemelor Capitalei cooperarea între toate primăriile de sector, cu precădere traficul. Însă nu este prima oară când șeful Executivului promovează această mediere între primarii de sector și edilul Capitalei, o întâlnire între aceștia având loc deja, zilele trecute, la Guvern, la inițiativa lui Marcel Ciolacu.

“Nu în ultimul rând, am înțeles de la domnul primar general că va avea în perioada următoare o întâlnire cu toți primarii de sector, să vedem, pentru a face totuși un trafic integrat și multe alte servicii publice pentru bucureșteni, servicii care vor trebui făcute la nivelul Primăriei Generale într-un sistem integrat, cred că și de la strânsul gunoiului, astfel încât să încercăm să perturbăm cât mai puțin traficul și aglomerația din trafic”, a spus Marcel Ciolacu.

Ministerul Fondurilor Europene va fi mobilizat de premier pentru proiectele verzi ale Capitalei:

„Normal că am vorbit și de dezvoltarea Capitalei, Capitala României, să vedem cu ministrul Fondurilor Europene ce se poate direcționa și ce proiecte putem depune rapid, pe mobilitate urbană, pe tot ce înseamnă verde, pe zona electrică, la fel, avem contracte și cu Banca Europeană de Investiții, și cu Banca Mondială, și normal că îmi doresc ca proiectele mari în primul rând să fie prioritate pentru Capitala României”, a mai declarat premierul.

