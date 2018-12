„ Mie, niciodată nu mi-a plăcut un nume de băiat în mod special, așa cum îmi plac câteva de fete. Singurul care mi-a sunat întotdeauna bine a fost Radu. Și mi-a dat Dumnezeu, vorba aia.

Am avut, firește, o listă cu nume propuse, așa cum a avut și soțul.

Propunerile mele au fost așa:

–„Ivan', „Cazimir' și „Camil'. Nu neapărat în ordinea asta.

Radu, care are drept de veto în această privință, a făcut că trenul și mi-a înșirat o grămadă de argumente pentru care niciunul nu e demn de numele fiului lui. Că Ivan era nu știu ce nene, că-Cazimir, iată! argumentul care m-a convins, face cacofonii cu ușurință. Vreau și eu să merg ca Cazimir', spre exemplu, ca să nu mai spun că semnificația acestui nume este distrugatorul păcii'. Cât despre Camil, face și cacofonii De ce, mami, te-ai dus acolo? Că Camil s-a dus și el' și în plus îi dă lui sentimentul de ceva întunecat, deloc solar.

Așadar, am renunțat la propunerile mele.

Tatăl a mers mai mult pe internațional: Patrick, Eric și David.

Nu pot să spun că nu sunt frumoase, dar mă gândeam că ar trebui să se potrivească cumva și cu Alexandru și cu Vâlcan.

Apoi am stat așa într-o seară și ne-am gândit la cine suntem noi, cum gândim noi, cine sunt părinții noștri și care ne e trecutul.

Am căzut de acord că nu ne caracterizează un nume prea sofisticat sau prea căutat.

Ne-am dat seamă că ne dorim un nume simplu, onest, puternic și curat. Așa cum este și Alexandru.

În egală măsură să fie și nume de sfânt că ,deh, frate-su are unul, deci și o petrecere în plus. Ori, la copii, astea sunt subiecte ce trebuie tratate cu delicatețe.

Și, pentru că termenul nașterii era undeva la sfârșit de noiembrie, început de decembrie, adică în preajma lui Sfântul Andrei, am căzut de acord că acesta este numele pe care îl va purta fiul nostru. Andrei. Mă rog, „Ardei', cum îi spune Alexandru.

Plus că tati are deja un tatuaj cu litera „A „si așa ne împacă pe toți.

Sigur că în sarcină, pe măsură ce lua în greutate, îi spuneam în fel și chip: „Ardei gras', „Ardei umplut', etc. Că, deh, la noi, în familie, nu scapă nimeni nebatjocorit. Oricum, doar din dragoste și cu cele mai bune intenții.' a scris Adela Popescu, pe blogul ei.

