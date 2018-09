Alina spune că a crezut tot timpul în visul său, acela de a deveni o artistă cunoscută. „Mi-am dorit foarte mult, am vizualizat, am visat treaba asta. Chiar cred că visurile pot fi palpabile și se pot transforma în realitate”, a declarat ea.

Însă pentru a ajunge acolo unde și-a dorit, a trebuit să facă multe sacrificii. Alina Eremia a renunțat la copilărie de la 4 ani, vârstă la care a început să cânte. Atunci, a lăsat joaca pentru orele de canto, iar mai târziu, pentru concursuri și filmări. Dar nu regretă nimic, din contră, dacă ar fi să o ia de la capăt, recunoaște că ar face aceeași alegere.

„De la 4 ani am început să cânt. Am renunțat la timpul liber. E dificil pentru un copil să renunțe la joacă, la gașca de prieteni, ca să meargă să studieze. Dar pentru mine a fost o plăcere, am fost atrasă de asta. Nu-mi pare rău de nici un lucru pe care l-am ratat. Mai târziu, mi-a fost greu să mă împart între școală, orele de canto, concursuri și filmări. Dar toate astea m-au adus în punctul în care sunt azi. Dacă aș fi să o iau de la capăt, poate aș fi mai muncitoare, dar tot la fel aș face”, ne-a spus ea.