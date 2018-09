Alina Eremia traversează o perioadă foarte bună atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Are concerte pe bandă rulantă, iar acasă o așteaptă Dragoș, iubitul ei, cu care se înțelege foarte bine, dar cu care nu are gânduri de măritiș. Cel puțin deocamdată. Ne-a spus asta chiar ea când, la o petrecere mondenă, ne-a atras atenția verigheta pe care o purta la gât, pe un lănțișor de aur, și am tras concluzia – firească, de altfel – că ar fi fost cerută de soție.

Artista a ținut să precizeze că încă nu-și face planuri de nuntă și că nu Dragoș i-a dăruit inelul. Tot ea a explicat și de unde s-a inspirit cu alăturarea a două bijuterii pe același lănțișor: inelul și o cruciuliță.

„Inelul e primit de la o prietenă, de ziua mea. Iar pe același lanț am o cruciuliță de la mama mea. Le-am pus împreună, pentru că am mai văzut pe un site asocierea asta de pandantive și mi-a plăcut. Mă bucur de cadouri când simt că sunt făcute din dragoste. De la prieten nu e cazul încă să primesc o verighetă”, a declarat ea pentru Libertatea.

Și-a vizualizat… viitorul

Alina ne-a mai mărturisit că încă de mică și-a dorit să ajungă unde este acum. Ba chiar a visat aceste momente și le-a vizualizat!

„Mi-am dorit foarte mult, am vizualizat, am visat treaba asta. Chiar cred că visele pot fi palpabile și se pot transforma în realitate”, a adăugat artista, care, pe lângă o carieră muzicală bogată, își dorește și speră să revină în televiziune, cu un rol negativ într-un serial.

