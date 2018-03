Chiar dacă are doar 8 ani, Andreea Bănică are mari așteptări de la fiica ei. Așa că, artista nu doar că se numără printre mamele care exagerează cu răsfățul, dar lucrează intens la educația micuței și la formarea ei ca om.

În timp ce mulți părinți încearcă să-și lase copii să se bucure cât mai mult de copilărie, Andreea Bănică a ales să o crească pe Sofia după niște reguli. O lasă să se alinte și să aibă acțiuni specifice vârstei, dar în același timp îi impune niște limite. „Nu exagerez cu ea. Sunt o mamă care are limite și care se gândește la binele copiilor ei nu la rău. Nu o învăț să prezinte moda prin casă, deși ne mai prostim uneori ce-i drept, ca fetele, dar doar atunci când îi mai cumpăr una alta și o pun să se probeze și văd dacă știe să le combine”, ne-a spus Bănică, mărturisindu-ne că preferă să o vadă pe Sofia citind cărți pentru copii decât să se filmeze pentru canalul de Youtube. „Se filmează și ea când cântă și are tot felul de filmulețe cu cântecele. Nu am lăsat-o și nu e genul deocamdată de vloging. Mai este timp pentru asta. Cred că pentru mine și pentru ea mai important este să citească mai mult decât să stea pe vlog. Îmi doresc să am un copil educat. Îi place să citească, o pun și eu, dar citește când are ea chef, timp, când știe că pleacă de acasă își ia cartea cu ea, citește în mașină. E un copil inteligent căreia îi place să citească, iar eu sunt mai fericită că citește pentru că e clar că va citi mai mult ca mine”, a spus răzând Andreea.

Andreea Bănică are așteptări de la fiica ei în ceea ce privește educația

Asta nu înseamnă că Sofia nu știe altceva decât lecții, orele de muzică și dans și alte activități care au legătura cu școala. Andreea Bănică este conștientă că este doar un copil de 8 ani, așa că îl tratează ca atare. Dovadă că niciodată nu-i spune nu atunci când își dorește o jucărie sau un lucru interactiv. „Pentru 8 martie eu mi-am comandat deja. Soțul doar plătește. Ce-i drept mi-am luat un cadou mai vechi care nu mi-a parvenit la momentul respectiv pentru că s-a întâmplat o chestie pe drum și acum vine. Trebuia să-mi fac două cadouri dar eu sunt fată drăguță și nu sar calul. Mă gândesc la bugetul familiei. I-am luat și Sofie niște squishy nu-i mai trebuie nimic”, ne-a povestit cântăreața, completând că este dispusă să se trezească și dis de dimineață pentru a obține ceva ce își dorește Sofia.

„Crede-mă este o nebunie. Când am fost în Milano la 7 dimineața m-am dus să caut un magazin special de squish-uri ca să-i iau copilului, că aici nu găseam. Acum se găsesc și aici și cumpăr de toate și mici și mari pentru că face colecție. Mi-a spus câte ar vrea să aibă. Face și slime-uri pe acasă, adică ea la face cu mașinării cu tot felul”.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

