Andreea Berecleanu ar fi putut face o carieră în medicină. În copilărie, vedeta Antenei 1 a dat dovadă de multă pricepere și tărie de caracter în momentul în care le-a făcut bunicilor săi diverse injecții, de care aceștia au avut nevoie.

„La început, nu am știut că voi ajunge jurnalist și la 12-13 ani, având foarte mulți medici în familie, am cerut foarte insistent să mi se explice cum se împarte musculatura, cum se face o injecție, cum se ia o tensiune, bineînțeles că aveam sprijinul și acordul bunicilor mei de a aplica toate cunoștințele pe ei, pentru că erau deja persoane în vârstă și făceam lucrurile astea și le-am făcut pe o perioadă de câțiva ani, probabil cu gândul ascuns sau neascuns de a da la Medicină. Le-am făcut injecții de care aveau nevoie, dar știam exact ce să fac”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Berecleanu.

Fiind determinată să îi ajute, știrista nu s-a confruntat cu emoții sau tremurat de mână, ci a dat dovadă de profesionalism, deși era doar un copil la vremea aceea.

Destinul a făcut ca vedeta Antenei 1 să se mărite cu renumitul chirurg estetician Constantin Stan. Așa că din nou are în preajmă un cadru medical, iar curiozitatea, specifică oricărui jurnalist, a determinat-o pe vedeta Antenei 1 să manifeste interes pentru meseria soțului ei. „Și acum stau în sală la operații, de chirurgie plastică, la soțul meu, fără să am nici un fel de problemă”, a precizat Andreea Berecleanu.

Știrista a adăugat că din perioada în care le-a făcut injecții bunicilor, nu a mai repetat experiența. Lucrurile au evoluat firesc în viața ei în ceea ce privește alegerea profesiei.

„Însă am iubit mai mult literatura română și franceză și m-am dus în zona de filologie mai mult decât dorința de a merge spre medicină. Nu am mai făcut injecții din acel moment și m-am focusat strict pe treaba asta, sunt convinsă că, dacă ar fi nevoie, cred că mi-ar mai trebui niște cursuri înainte, așa cum le am făcut în copilărie”, ne-a spus Andreea Berecleanu.