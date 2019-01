La 25 de ani abia împliniți, Oana Radu se declară o persoană împlinită, care vrea să se bucure de tot ce o înconjoară. Deși este într-o relație serioasă, fosta finalistă de la „Vocea României” susține că nu e pregătită pentru o familie în adevăratul sens al cuvântului, pentru că tot ce dorește acum este să se bucure de ce i-a lipsit în copilărie și adolescență.

„Sunt într-o relație, dar nu ne-am căsătorit încă. Nici nu am de gând să fac lucrul ăsta momentan, pentru că am 25 de ani și încă am alte planuri. Cred că lucrurile astea m-ar depăși. Sunt relativ egoistă, pentru că îmi place să țin totul pentru mine. Eu am fost un copil foarte sărac și nu am avut chestii și acum, că mi le permit, vreau să mă bucur de ele, să-mi ajut familia, vreau să am o perioadă să copilăresc cu adevărat”, ne-a spus Oana.

Oana Radu face cumpărături inutile pe care ajunge să le doneze prietenilor

Deși nu are milioane de euro, vedeta cheltuie ca și cum le-ar avea! Nu-i chip să facă economii, iar multe dintre lucrurile pe care le cumpără nici nu apucă să le folosească.

„Cei care au fost la fel de modești ca și mine, ca să nu zic săraci, cred că știu și înțeleg ce înseamnă să nu ai multă timp și dintr-odată să ai. Nu sunt chibzuită absolut deloc, arunc banii pe toate prostiile care nu-mi folosesc. Tot ce are sclipici, puf sau este roz îmi ia ochii și dau banii chiar dacă nu mai am loc deloc în casă de ele. Când fac curățenie în cameră, dau saci de lucruri prietenilor și familieis și îmi dau seama că aproape 90% din ele au etichetă. De la portfarduri până la genți și bagaje”, ne-a mai spus artista, mărturisind și că banii cei mai mulți îi dă pe produse de machiaj, însă consideră că asta reprezintă o investiție pe termen lung.

„Investesc foarte mult în make-up, parfumuri și haine. Extrem de mult. Dar sunt și foarte pasionată. Am un vlog de beauty și investesc foarte mult în asta, pentru că e un câștig al meu. Cumva, investind în toate lucrurile astea și făcându-mi singură machiajul și părul, economisesc și bani, pentru că nu mai plătesc make-up artiști”, a mai spus ea.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu

