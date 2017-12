Andreea Berecleanu, șocată de crima de la metrou. „M-a frapat, intrigat, îndurerat, revoltat”

Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu este șocată de crima de la metroul din București, care a îndurerat o țară întreagă.

Marți seară, o crimă oribilă a avut loc la stația de metrou Dristor 1, unde o femeie a împins o tânără pe șine, în momentul în care metroul intra în stație. Imaginile surprinse de camerele de înregistrare la metrou, în momentul asasinatului, sunt cutremurătoare.

Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu a spus și ea ce simte referitor la tragedia care a avut loc.

Eu am aflat că străinii sunt mai „reci” decât românii, că de la job merg direct acasă sau la un pub de unii singuri, că viață e trăită destul de egoist și de focusat pe familie. Tot ce înseamnă întâlnirile cu prietenii sunt programate din timp, anunțate în prealabil și înfăptuite de cele mai multe ori la un restaurant. Iar în țările meridionale mai e cum mai e, dar în cele nordice…E aproape imposibil să convingi pe cineva să iasă din casă în mod spontan doar de dragul unei beri băute în grup sau o cină de, să zicem… pomana porcului sau orice altceva.

De aceea, probabil, mulți români se întorc în țară sau, neavând încotro, se adaptează. Sau, de dorul tradiției, se întâlnesc și acolo, pe unde au ajuns, tot cu români. Așa stând lucrurile, mă gândeam că e foarte mișto să fii român! Pentru că ești generos, darnic, săritor, altruist, gata să-ți ajuți aproapele.

Ce m-a frapat, intrigat, îndurerat, revoltat, este ce s-a întâmplat ieri. Amănuntele cruntei întâmplări de la metrou, când o fată a fost împinsă în gol, între șine, de o bolnavă psihic. NIMENI nu a reacționat, nimeni nu a ajutat-o pe victimă în încercarea disperată de a ajunge din nou pe peron, nimeni nu a imobilizat-o pe agresoare. Au fost doar câțiva călători care au filmat intervenția echipajului de la Ambulanță ajuns la față locului, când deja victima nu mai era în viață.

Am fost weekend-ul trecut la Amsterdam și am asistat la un incident în care într-un fast-food un om al străzii fusese înjunghiat de un altul. Săriseră 5, 6 persoane să-i despartă, să-i ajute, să le verifice rănile. Asta înainte de ajunge cele 3 ambulanțe. Concluzia? Atât de trist este să observ că antrenarea spiritului civic este de prisos atunci când nu ai un suflet antrenat… Fie că spiritul adevărat al ființei acestui popor să ne ajute să ne revenim la ce am fost cândva! Doamne ajută!”, a spus Andreea Berecleanu, prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1.