Andreea Marin, despre plecarea din țară. „Am avut multe ocazii și…”

Andreea Marin a declarat, la o emisiune de la postul de televiziune Antena Stars, că nu a fost niciodată tentată să părăsească România.

„Niciodată nu m-a tentat acest gând. Am avut multe ocazii să plec din ţară, ocazii profesionale şi nu, nu îmi doresc lucrul acesta, iubesc acest loc. Îmi plac oamenii noștri, îmi place să vorbesc în limba mea. Munca mea îmi dă șansa să călătoresc”, a afirmat Andreea Marin la show-ul Cool Summer Nights.

La aceeași emisiune, Andreea Marin a făcut declarații și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă de timp.



„Nu am avut probeme de sănătate. Am avut o mică problemă la un moment dat, dar să nu o exagerăm. Are omul dreptul să se mai ducă la un control. Inima mi-a dat nişte palpitaţii, dar nu a fost ceva grav. Există semne care îţi spun că uneori trebuie să laşi ritmul, să nu te stresezi atât de mult pentru lucruri care nu merită şi să ai echilibru în tot ceea ce faci”, a explicat fosta zână a surprizelor.

Andreea Marin este una dintre vedetele showbiz-ului românesc. S-a bucurat de foarte mare succes la public cu emisiunea „Surprize, surpize’, pe care a moderat-o la TVR. A fost căsătorită de trei ori. Din mariajul cu Ștefan Bănică Junior are o fiică, Violeta. În prezent, Andreea Marin trăiește o poveste de dragoste cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia.

