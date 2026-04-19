Într-o dimineață de weekend, curtea Muzeului Țăranului Român prinde viață mai devreme decât de obicei.

Tarabele se deschid una câte una, iar printre obiecte din alamă, bronz sau porțelanuri uitate de timp, un tip de exponat atrage din ce în ce mai mult atenția: icoanele vechi.

„Astea nu stau mult pe masă”, spune un vânzător în vârstă, în timp ce șterge cu grijă o icoană pe lemn, ușor înnegrită de trecerea anilor. „Dacă e bună, în două ore dispare”.

Icoanele vechi sunt la mare căutare

În ultimele luni, târgurile de antichități din București au devenit un punct fierbinte pentru colecționarii de artă religioasă.

Nu mai este vorba doar despre cumpărători ocazionali sau despre nostalgici în căutare de obiecte vechi, ci despre adevărate grupuri organizate. Oameni care urmăresc cu atenție fiecare apariție nouă, fiecare piesă rară.

Târgurile de antichități din București au devenit, în ultimele luni, un adevărat magnet pentru colecționarii de icoane vechi. Foto: Libertatea

„Suntem câțiva care ne anunțăm între noi”, explică Mihai, un colecționar trecut de 60 de ani. „Dacă apare ceva interesant, se dă telefon imediat”, continuă acesta.

Prețuri mari pentru icoanele cu ani buni în spate

Icoanele cu o vechime de 30-50 de ani au devenit cele mai căutate, dar nu orice piesă intră în această categorie de interes.

Contează tehnica de realizare, starea de conservare și, uneori, povestea din spatele obiectului.

„Am avut una adusă dintr-o casă din nordul Moldovei”, povestește un alt comerciant. „S-a dat cu 4.500 de lei, fără negociere. Sunt obiecte pictate, unicat, extrem de rare”, spune omul din spatele tejghelei.

Prețurile nu sunt deloc mici. Pentru o icoană bine păstrată, pictată manual, sumele pot urca rapid spre 4.000-5.000 de lei. Iar pentru cunoscători, aceste valori sunt justificate.

Grecii vin în România să cumpere icoane

Un fenomen interesant este prezența tot mai vizibilă a cumpărătorilor străini, în special greci. Aceștia vin frecvent la București, atrași de prețurile mai mici comparativ cu piața din țara lor.

„Vin, se uită, nu negociază prea mult și cumpără. Ei știu exact ce caută. Obiectele pe lemn, pictate, chiar și cu mici imperfecțiuni, sunt cele mai căutate”, spune un vânzător.

Într-un colț al târgului se poartă primele negocieri, analizând atent o icoană. Unul dintre ei o ridică, o privește în lumină, apoi aprobă din cap. De cele mai multe ori, tranzacția se încheie rapid.

Obiectele vechi, preferatele colecționarilor

Chiar dacă icoanele sunt vedetele acestor târguri, restul obiectelor nu sunt ignorate. Evenimentele au loc aproape în fiecare weekend, iar atmosfera rămâne constant animată.

Vizitatorii încă se opresc la vase din bronz, sfeșnice din alamă sau cutii vechi de bijuterii, inclusiv inele, lanțuri și ceasuri de colecție.

Meșteri pricepuți și artizani aduc cu ei cele mai frumoase creații. Ceramică de Horezu, țesături, opinci, obiecte din lemn cioplit, marochinărie.

Colecționarii de antichități țărănești aduc mobilier și unelte țărănești, covoare țesute în război, cămăși, vâlnice, fote și catrințe, paftale și bijuterii, pânză de casă și marame.

În plus, aceștia vând ștergare și lăzi de zestre, furci frumos decorate, mobilă veche, porțelanuri și tacâmuri, ceasuri și statuete, obiecte din alamă și tipsii, numismatică și carte veche, icoane vechi și viniluri.

Pentru unii, este doar o plimbare printre obiecte vechi. Pentru alții însă, este o cursă contra cronometru și o căutare continuă a unei piese rare.

Cea mai veche icoană din România este din 1681

Specialiștii în domeniu spun că cea mai veche icoană pictată cunoscută pe teritoriul României este icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula.

Conform acestora, icoana de la Nicula datează din 1681 și este celebră pentru faptul că ar fi lăcrimat în 1699.

Așa cum reiese din însemnările vremii, icoana ar fi plâns timp de 26 de zile, între 15 februarie și 12 martie.

Un document din 1930 menționează proporțiile acestei icoane, zugrăvite pe lemn de tei: o lungime de 86 cm, o lățime de 65 cm și o grosime a scândurii de 2 cm.

