Brigitte Sfăt și-a refăcut viața la scurt timp după ce, în urmă cu câteva luni, a divorțat de fostul mare campion la tenis Ilie Năstase. Bruneta s-a căsătorit cu Corneliu Oană, un bărbat mai tânăr ca ea, care îi este și partener de afaceri.

Vedeta și-a scos proaspătul soț în lume pentru prima oară la un eveniment monden. Și ce ocazie mai potrivită pentru a se afișa la brațul noului partener de viață decât Galla Elle Style Awards 2018, care se desfășoară marți seară la Palatul Parlamentului, și unde și-au dat întâlnire vedete numai una și una.

Îmbrăcată într-o rochie strălucitoare, argintie, Brigitte Sfăt a radiat de fericire lângă soțul ei, de care a fost nedespărțită. S-au ținut mai tot timpul de mână, așa cum le stă bine îndrăgostiților. Iar Corneliu Oană i-a acordat toată atenția celei care i-a devenit soție de curând.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

FOTO: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

Citește și: EXCLUSIV | Noua politică de bagaje WizzAir şi Ryanair, pe masa Comisiei Europene. Bruxelles-ul monitorizează inclusiv situaţia din România