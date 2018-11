Foto: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

Pentru că revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

Marți, 13, n-au fost trei ceasuri rele, ba dimpotrivă. Toată crema vedetelor din România s-a adunat la Palatul Parlamentului, la ELLE Style Awards, eveniment prezentat de Roxana Voloșeniuc, redactor șef Elle România, alături de cunoscutul fashion editor Maurice Munteanu.

Iar dress code-ul din acest an, al 21-lea pentru Elle România, este noir, glitter-ish și extravagant! Cum s-au conformat vedetele? Vedeți în galeria foto!

Andreea Bănică a fost printre primele vedete ajunse la eveniment, îmbăcată în argintiu. O ținută interesantă a avut și Elena Gheorghe, iar cuplul Ciprian Marica- Ioana Marcu a întors toate privirile. Giulia Anghelescu a optat pentru o ținută trendy, all black cu paiete, iar andra Andreescu a afișat un decolteu adânc si sexy.

