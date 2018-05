Ce spunea Cristian Țopescu despre veniturile sale. “Nu sunt un om bogat”

Cristian Țopescu, care s-a stins din viață marți, 15 mai, a fost unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi din țara noastră. Deși s-a bucurat de un imens succes în carieră, Cristian Țopescu mărturisea că nu a adunat averi. Acesta afirma, într-un interviu, că nu a fost sclavul banului.

“Nu sunt un om bogat. Am venituri modeste, ca senator (efemer) și că pensionar militar (cu 35 de ani de vechime în armată). Bucuria pe care poate că am adus-o unor telespectatori iubitori de sport o datorez marilor campioni ale căror performanțe le-am comentat: Nadia Comaneci, Ivan Patzaichin, Ilie Năstase, Ion Țiriac, fotbaliști, handbaliști, gimnaste etc. Această bucurie este o recompensa sufletească mult mai importantă decât una materială”, declara Cristian Țopescu pentru revista Tango.

Întrebat dacă îi pasă de lucrurile materiale, Cristian Țopescu răspundea:

“Îmi pasă, dar nu sunt robul “zeului ban”, căruia i se închină acum mulți oameni și își distrug sănătatea, mai ales cea mentală, în goana pentru acumularea de cât mai multe bunuri materiale”.