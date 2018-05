Cornel Ilie, despre momentul de cumpănă din trupa Vunk. “Zile foarte grele pe care am încercat să le țin ascunse chiar și de membrii trupei”

Cornel Ilie, de la trupa Vunk, a făcut dezvăluiri despre momentele de cumpănă din sânul formației.

Cornel Ilie, de la trupa Vunk, a acordat un interviu pentru Adevărul, în care a oferit amănunte mai puțin știute despre formația al cărei solist este.

Cornel Ilie, care este și producător muzical, a mărturisit că au existat momente de cumpănă pentru trupă, pe care artistul le-a ținut ascunse de membrii formației.

“Au fost prin 2006 când s-a schimbat componenţa pentru că doi membrii din trupă, Alex şi Victor, au plecat să locuiască în afara ţării. Am rămas din nou eu şi cu Nicu. Am luat-o de la capăt.

Au mai fost nişte momente foarte grele în urmă cu aproximativ doi ani, dar nu am lăsat să se vadă chestia asta. Au fost nişte zile foarte grele pe care am încercat să le ţin ascunse chiar şi de membrii trupei, de echipa noastră şi mai ales de public. Am avut probleme cu încrederea în noi înşine, că mai avem ce să facem noi pentru oamenii care ne ascultă. Ne întrebam dacă mai putem să ne ridicăm şi dintr-o oarecare groapă financiară.

Pentru că noi investim foarte mult în spectacole fără a ne gândi că trebuie tot timpul să avem profit. Este mai important să iasă spectacolul decât să ieşim noi pe zero, cel puţin.

A fost o acumulare de perioade care, la un moment dat, s-a resimţit, ne-a zgâlţâit. Dar, iarăşi, asta mi-a dat mai multă putere şi mai mult curaj”, a declarat Cornel Ilie.

Artistul a vorbit și despre greșeala din care a învățat cel mai mult.

“Să cred că le ştiu pe toate. Dar, ţi-am spus, a contat vârsta la care credeam lucrul ăsta. Din momentul în care am început să am încredere că oamenii îmi vor binele când îmi spun ceva, din acel moment am început să cresc. Este cea mai mare greşală pe care o poate face cineva. Contează foarte mult vârsta la care îţi dai sema de asta şi e grav dacă te trezeşti la 40 de ani”, a spus el.