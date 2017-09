Cum își ascundea Gică Petrescu adevărata vârstă. Avea două pașapoarte, unul fals

Despre regretatul interpret Gică Petrescu nimeni, nici măcar colegii săi de breaslă, nu au știut, până la moartea sa, care era vârsta lui reală.

După ce a binedispus atâtea generaţii cu muzica sa, Gică Petrescu s-a stins din viaţă în luna iunie a anului 2006, singur şi trist. În urma sa au rămas doar muzica şi o casă în buricul Bucureştiului, lăsată de izbelişte. Avea 91 de ani când a încetat din viață.

Regretatul artrist a avut un mare secret, și anume cel legat de vârsta sa. Mulți dintre colegii săi de breaslă nu au știutr câți ani avea de fapt până la moartea sa.

Acesta recurgea la tot felul de tertipuri pentru a-și ascunde vârsta reală. Avea două pașapoarte, dintre care unul fals, după cum a declarat actrița Camelia Mitoșeru, potrivit Kanal D.

“Îmi amintesc că regretatul Gică Petrescu mergea peste tot, în turnee, cu două pașapoarte la el. Unul era fals și era, de altfel, cel care ni-l arată nouă, cu o data de naștere eronată. Nu voia el să se știe câți ani are.

Avea chestia asta… Până nu l-am dus la cimitir și am văzut pe cruce anii trecuți în dreptul lui, nu am avut habar vârstă reală. Abia atunci, am realizat cât de bătrân era, de fapt”, a povestit Camelia Mitoseru

Cine a fost Gică Petrescu



Într-o carieră de peste 70 de ani, Gică Petrescu a lansat peste o mie de cântece de petrecere și romanțe. A fost comparat de multe ori cu Maurice Chevalier sau Frank Sinatra.

Gică Petrescu s-a născut pe 2 aprilie 1915, în București. Interpretul a debutat pe când avea 18 ani, într-o formație studențească. S-a afirmat alături de orchestra „Radu Ghinda”, iar în perioadă 1940-1944 a cântat la sălile Allhambra, Gioconda și Boema.

O perioadă a fost angajat al Teatrului Savoy, apoi al Teatrului Constantin Tănase. După Revoluție a lansat o serie de CD-uri: „Cu paharelu’ după mine”, „Eternul Gică” și „Greatest Hits”, considerate lecții de onestitate profesională. Radiodifuziunea i-a decernat în 2001 premiul „Interpretul care a dus muzica românească în mileniul III”. La „MTV Romanian Music Awards 2004” Gică Petrescu a primit premiul pentru întreagă carieră, „Life Time Award”.

Timp de 34 de ani, maestrul a fost căsătorit cu scriitoarea Cezarina Moldoveanu, care a contribuit la succesul sau. Un singur necaz a umbrit această mare dragoste: cei doi nu au avut copii. Gică Petrescu are o singură nepoată, fata surorii Cezarinei, pe nume Diana, de profesie avocat. După moartea soției sale, în august 1989, interpretul a refuzat mult timp să susțină spectacole și se ducea periodic la mormântul acesteia.