Se spune că așchia nu sare departe de trunchi. În familia lui Dan Bittman, e și nu e așa. Alex, fiul cel mare al cântărețului, face muzică, dar muzica lui e greu de digerat. Dacă tatăl său continuă să atingă inimi de îndrăgostiți, cu melodii ca „Ți-am dat un inel”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, „Ochii tăi” sau „Dragostea mea”, iar mama, textiera Liliana Ștefan, scrie melodii pentru copii, rebelul Alex, 19 ani, a ales să… înjure în versuri!

Fostul DJ Sybro – cum își spunea în urmă cu vreun an – s-a combinat cu Tugay Tavukçu într-un nou proiect muzical, intitulat Alex și Tugay & Tugay și Alex, iar piesele cu care cei doi ies pe scenă și care „rup” în rândul tinerilor sunt uneori la limita pornografiei, alteori, dincolo de ea. Genul abordat e trap, o nouă direcție muzicală în vogă, combinație între muzica electronică și hip-hop.

În ciuda limbajului licențios, părinții îl sprijină pe tânăr în proiectul lui. Mama, Liliana, se duce la concertele lui, iar tatăl, Dan Bittman, i-a pus la dispoziție lui Alex baza lui nautică de pe balta Sulimanu pentru filmarea unui videoclip.

Ce cântă Dan Bittman

„Ești așa frumoasă și dacă m-ai iubi,

Aș atinge luna și timpul s-ar opri

Și ne-am iubi o viață într-o zi”

„Dă-mi iubirea ta

N-o să mă opresc până când

N-o s-o cuprind cu a mea”

„Mă întreabă zilele dacă mai vii

Și nopțile dacă mai știi

Că locul tău e aici…

Și dragostea mea

Va fi doar a ta”

„Poți să-mi iei tot ce am mai scump pe lume

Poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei

Să mă lași singur într-un loc anume

De unde să nu pot vreodată să mă întorc la ai mei

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea”

Ce cântă Alex Bittman

„Să te pregătești frate că vin cu garda

Te călcăm în picioare, te fac covor

Ra-ra-ra-ra zici că sunt ra-ra

Zici că sunt marar

Bag p..a-n mărar

Nu-mi place măraru

Ho-ho-ho-ho la tine în casă p..a mea știe și te împușc așa

Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tutun (…)

Am fiori când mă gândesc la ea-ea-ea

E vremea să schimbam foaia-ia-ia

Când dau drumu’ la beat foaia-ia-ia-ia foaia-ia-ia

Ia-ia-ia ia de aici o linie și vino mai încoa’

Intru sub pielea p..delor de talia mea

Bag p..a-n ele că vor de când cocaina

P…a geme la terme, îi udă fraiera

P…o mi-e lene, nu-i vremea de așa ceva

Vrei să te f.t, da’ după vrei relația (…)

Vine garda, fugi nino-nino

Vine garda, c…e vino vino

Cocaină bro, Al Pacino

În c.r în concert la BioBio

Bittman, Tugay suntem brio bă

Un țigan din Berceni, zi-o, bă

Îl jefuim?

Îi dam un cap, ne luăm adio, bă

Ya-ya-ya sunt nebun, bă

Târfo, știi că nu fumăm tutun

Fumăm doar verdeață blană bună

La sfârșit de zi ne doare-n p..a”

