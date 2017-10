Destăinuirile neașteptate ale lui Mihai Morar. „Sclavul a ceea ce urăsc cel mai mult”

Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a făcut declarații neașteptate despre ultima perioadă din viața lui.

Mihai Morar, care este căsătorit cu Gabriela, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio și de televiziune din România.

În ultimul an, Mihai Morar, care este tătic de gemene, a tras din greu la sala de spoart și acest lucru se vede foarte bine în felul în care arată.

Prezentatorul de televiziune și-a deschis sufletul și a vorbit despre cât de greu i-a fost cu antrenamentele, dar a comentat și despre lecțiile pe care le-a învățat în această perioadă de timp.



„CEA MAI IMPORTANTĂ LECȚIE PE CARE AM ÎNVÂȚAT-O ÎN ULTIMUL AN

Transpirând, urlând întins pe podea, trăgând de fiare ca o fiară, târându-mă cu febră musculară a doua zi, fiind sclavul a ceea ce urăsc cel mai mult. Rutina.

Dar în viață nu există scurtături.

Am zile în care intru fără niciun chef, aș prefera chiar și o ședință de buget în locul „greutăților” sau, mai rău, al fandărilor. După 18 luni de „compromis”, transformarea mea e vizibilă. Dar dacă îmi spuneai în ziua când am intrat în sală prima oară că după un an și jumătate nu voi ajunge să am pătrățele, nu te-aș fi crezut. Credeam, atunci, că voi avea minim definirea musculară a lui Cristiano Ronaldo.

Dacă îmi pare rău că nu am ajuns „acolo”? Nicidecum. Modelele sociale, influencerii vremurilor vând niște false modele. În fitness nu e vorba despre „selfie”-ul perfect în oglinda de la raftul cu gantere, despre „poza de după” cu bicepșii pompați sau despre corpul uns cu ulei pe care cade perfect lumina pentru 10.000 de like-uri pe Instagram.

La fel ca tine, probabil, sunt un tip care se trezește la 6.00 și termină munca la 22.00. Fitness-ul nu e prioritatea mea. Și, din acest motiv, va mai trece mult până la pozele cu hashtags „fitnessmodel” sau „bodyart”.

Cele mai importante efecte ale mersului la sală nu sunt cele vizibile în feed-urile de Facebook sau Instagram. Sunt cele nevăzute . Nespuse. Nearătate. Nesponsorizate. Dar simțite.

Înveți să lupți cu rutina. Iar asta te scoate din zona de confort. Ieșindu-ți din confort, te disciplinezi. Îți afli limitele. Iar mâine știi că le poți depăși. Asta îți dă încredere în tine. În toate cele 24 de ore ale zilei, nu doar în orele de sală.

Dar lecția cea mai importantă nu e asta. În sală afli adevărul crud. Realitatea nu e „lumea virtuală”. În care orice, absolut orice e la câteva click-uri distanță. Nu există „cum să slăbești 5 kilograme fără efort și fără dietă”. Nu crede în fariseii care îți vând minciuni de genul „cum să obții 6 pătrățele vizibile în 24 de zile”. Nu există succes peste noapte. Trebuie să parcurgi tot drumul. Cu răbdare. Pentru a ajunge pe Everest nu există scurtături. Și, cu cât te apropii de vârf, cu atât e mai greu.

Las asta aici după 18 luni de mers la sală. Chiar dacă mâine voi înjura că trebuie să intru din nou în ea. Nu mai visa la succes. „Succesul” e cel mai mare dușman al succesului. Trezește-te și muncește din greu. Punct.

Mihai „Fără-Pătrățele” Morar”, a mărturisit Mihai Morar.