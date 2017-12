Elizabeth Hurley se menține într-o formă de invidiat și ține să arate acest lucru. Actrița în vârstă de 52 de ani își etalează adesea silueta pe rețelele de socializare, unde postează fotografii cu ea îmbrăcată în costum de baie. Acum a făcut același lucru pentru a le ura sărbători fericire fanilor ei.

Elizabeth Hurley a pozat provocator, îmbrăcată într-un costum de baie de culoare roz. Nu a spus când a fost realizată fotografia, însă fanii ei au ținut să o laude pentru apariție.

Hurley a devenit celebră ca fotomodel, colaborând mult timp cu un brand de cosmetice foarte cunoscut. În 2005, și-a lansat propria linie vestimentară de costume de baie și e cunoscută pentru rolurile din ‘Austin Powers: International Man of Mystery’, ‘Bedazzled’, în prezent, interpretând rolul reginei Helena în serialul ‘The Royals’. Aceasta are un copil, Damian, în vârstă de 13 ani, pe care-l are cu omul de afaceri american Steve Bing.