„Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare a copilăriei mele. N-o să pot niciodată să uit cum cu greu îmi găsea mama cele două portocale pe care le lua de la alimentara, pentru că, știi, trebuia să ai relații ca să obții două portocale. Pe lângă asta, găseam gutui în curtea bunicii mele, avea un gutui superb și puneam câteva gutui sub brad, ca să miroasă frumos în casă în timpul sărbătorilor de Crăciun și Revelion. Sunt momentele unice ale copilăriei, pe care nu am cum să le uit”, a povestit Fuego la interviurile Libertatea Live.

În copilăria lui, ciocolata era o raritate. Iar Paul Surugiu, cum se numește Fuego în realitate, a găsit un înlocuitor pentru desertul lui preferat.

„Pentru că nu găseam ciocolată, mergea mama la Budapesta și de acolo îmi cumpăra ciocolată cu alune, era cea mai gustoasă. Când nu aveam, mâncam Cavit. Ăsta era deliciul copilăriei mele. Și, desigur, prăjitura cu mere pe care mama o făcea extraordinar de gustoasă, ca la mama acasă. Sunt momente unice și de aici pornește totul, de la o copilărie frumoasă, una în care am avut și n-am avut ce mi-am dorit. Pentru că nu ne-am permis chiar orice, eu provenind dintr-o familie cu oameni extrem de modești din punct de vedere material. Dacă divinitatea făcea să am, la un moment dat, pe masă, două portocale, pentru mine era în perioada aceea visul existenței. De aici au pornit cântecele astea dedicate părinților și oamenilor dragi din viața mea”, a mai spus artistul.

Are și acum un ceas primit când era mic, de la Moș Crăciun

Paul Surugiu păstrează și azi cel mai drag cadou de Moș Crăciun primit în copilărie: un ceas cu personajele Disney. „Din păcate, s-a stricat, are zeci de ani. Am încercat să îl recondiționez, dar nu am avut sorți de izbândă. E vorba despre un ceas cu toate personajele Disney, pe care l-am primit cadou de la Moș Gerilă. Un ceas cu toate personajele: Donald, Tom și Jerry, Albă-ca-Zăpada! La ora trei, de exemplu, erau Tom și Jerry și era muzica din filmul respectiv, de la Disney! Cred că e cel mai frumos cadou pe care l-am primit în copilăria mea și de fiecare dată mă gândesc cu drag la lucrul acesta”, a mai spus cunoscutul artist.

