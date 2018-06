Ilie Năstase a ieșit întotdeauna în evidență atât prin declarații spumoase, glume bune, uneori cu ”derapaje”, dar mai tot timpul prin vestimentație. Fostul tenisman nu este niciodată prins pe picior greșit la capitolul haine, întrucât nu se îmbracă niciodată la întâmplare și nu se hotărăște pe ultima sută de metri. Ca și la evenimentul de pe stadion, unde a purtat o pereche de blugi Philipp Plein ultramoderni.

“Pun cu ce trebuie să mă îmbrac a doua zi de seara, mi le aleg. Mă duc așa, mă uit prin garderobă, în fiecare zi altceva, așa m-am obișnuit. Acum vara, port alb, mai mult alb, bleumarin deschis, chiar și un roșu deschis, bordeaux, culori deschise”, ne-a mărturisit el.

Nasty nu face shopping online și nici nu mai ajunge de ceva vreme prin magazine. Motivul este unul întemeiat, dressingul lui fiind ticsit de îmbrăcăminte. “Mi-am luat atâtea lucruri, încât nu mă mai duc să fac shopping în fiecare zi sau în fiecare săptămână. Îmi ajunge ce am în garderobă și le schimb în fiecare zi”.

Ilie Năstase nu a acordat dintotdeauna importanța cuvenită hainelor. Se întâmpla în tinerețe, la începuturile lui în tenis.

“Nu, chiar nu eram interesat, acolo dacă aveai un jeans și un t-shirt era ok. După aceea, mai târziu, am învățat și eu, m-am uitat la ceilalți jucători mai în vârstă și am încercat să îi copiez. Din punct de vedere vestimentar, îi admiram, în general pe cei care sunt prin Italia, prin Franța, jucătorii care erau atunci: Pietrangeli, Panatta, ei se îmbrăcau foarte ok și erau la modă și încercam și eu să țin pasul cu ei”, a declarat, pentru Libertatea, Ilie Năstase.