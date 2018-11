Pentru Gala Elle Style Awards 2018, Ilinca Vandici a optat să se afișeze într-o ținută formată din pantaloni, sacou și o bustieră. Vedeta postului de televiziune Kanal D a purtat pantaloni de culoare neagră, sacou în aceeași nuanță și o bustieră de culare argintie.

Conștientă de atuurile fizice pe care le are, prezentatoarea de televiziune și-a pus în valoare bustul și silueta cu bustiera argintie, care i-a lăsat la vedere zona din apropierea buricului.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi din țară. Prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru prima oară în vara anului trecut, atunci când l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Zian. Ilinca Vandici este căsătorită cu Andrei Neacșu.

FOTO: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

