Maria Constantin, acuzată de furt. Fosta nevastă a lui Marcel Toader are probleme mari

Interpreta de muzică populară Maria Constantin este acuzată de furt de proprietare garsonierei în care aceasta a locuit după separarea de Marcel Toader.

Vești extrem de proaste pentru cântăreața Maria Constantin, cea care a fost în centrul unui imens scandal după ce s-a aflat că divorțează de omul de afaceri Marcel Toader.

Maria Constantin, care a fost în lacrimi la o emisiuni de televiziune în urmă cu câteva zile, este acuzată de furt. Cea care o acuză de furt și care a și depus plângere penală împotriva acesteia este proprietara garsonierei în care blonda s-a mutat după separarea de Marcel Toader.

”Am cunoscut-o prin intermediul lui Marcel Toader, ulterior am devenit mai apropiate. Când a plecat totul era oribil. A lăsat dezastru când a plecat. I-a trebuit trei zile doamnei de la curățenie să facă curat. Am constantat dispariția unei poșete. A fost cu poșeta mea la un eveniment. Până nu am găsit imagini cu poșeta nu mi-a returnat-o.

De geacă nici nu știam până nu am văzut poză cu ea la munte, un pulover și telefonul. Când am închiriat garsoniera a fost pe bază de încredere și prietenie… Vreau să fie pedepsită”, a declarat propietara garsonierei în cadrul emisiunii pe care Dan Capatos o prezintă la Antena 1.

”Toată casă era plină de lumânări. Ultima șansă a ei a fost până sâmbătă la 8, dar de acum înainte vom continua în instanță. Ea nu a plătit chirie, a achitat întreținerea și ce a mai stricat pe acolo”, a mai spus proprietara garsonierei.

Invitat la emisiunea respectivă, Marcel Toader, fostul partener de viață al Mariei Constantin a comentat despre acuzațiile care i se aduc solistei.

”Eu sunt siderat, nu știu ce să spun. Eu sunt plin de rușine față de femeia asta, de mama ei, de familia ei. Cred că se întâmplă ceva cu Maria. Am stat 4 ani cu ea, dar niciodată nu am auzit să fi pus mâna pe ceva. În situația asta e greu să creadă că eu aș face un scenariu”, a declarat Marcel Toader pentru ”Xtra Night Show”