Mărturia Andreei Marin. “Au determinat și schimbarea mea în bine după un moment dificil”

Vedeta de televiziune a anunțat sfârșitul unei campanii în care a fost implicată, campanie de care au beneficiat mai multe femei. Cu această ocazie, Andreea Marin a mărturisit că și pe ea a ajutat-o să se schimbe în bine și să depășească unul dintre momentele dificile din viața sa.

“Campania #NuExistaNuSePoate ajunge săptămâna aceasta la final! A durat 3 luni și a oferit șanse de schimbare în bine româncelor din toate zonele tarii, unde T… are saloane partenere.… Ei sunt oamenii care au determinat și schimbarea mea în bine, după un moment dificil de care am trecut cu ceva timp în urmă. Orice femeie are nevoie, la un moment dat, să-și recapete încrederea în sine, să se placă atunci când se priveste în oglindă, sa se simtă în echilibru, minte,trup si suflet.…”, a precizat Andreea Marin pe internet.

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România. Emisiunea Surprize, surprize, pe care a moderat-o ani de zile la Televiziunea Națională s-a bucurat de un imens succes la public. În plan personal, Andreea Marin formează un cuplu, în prezent, cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Andreea Marin este mama unei fete, Violeta, din căsnicia pe care a avut-o cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior.

