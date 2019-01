„Fostul participant român la Eurovision va participa la procesul național de selecție a Eurovision 2019 pentru Belarus, cu piesa ‘Baya'”, este anunțul de pe site-ul oficial, eurovoix.com.

Mihai Trăistariu a postat și un mesaj pe contul de socializare, în care își roagă fanii să îi țină pumnii și să îl susțină. „Vești bune pentru fanii mei. Povestea Eurovision continuă în 2019. M-am înscris în Belorusia ! Să-mi țineți pumnii”, a scris Mihai Trăistariu pe contul de socializare.

Mihai Trăistariu a anunțat, sâmbătă seara, că a decis să se retragă din concursul Eurovision România 2019. Artistul a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că a luat această decizie deoarece nu are încredere în „obiectivitatea” organizatorilor. „În urma unei evaluări complete a Concursului Eurovision Romania 2019, organizat de TVR, am decis să mă retrag din competiție. Eurovision este concursul care mi-a dat aura de artist în 2006, atunci când am obținut pentru România cel mai mare punctaj din istorie și un succes răsunător cu piesa Tornero, în peste 35 de țări”, își începe Trăistariu mesajul intitulat „De la #esc la #exit”.

