După încheierea show-ului Insula Iubirii, difuzat de postul de televiziune Antena 1, Mirela, fostă concurentă, a decis să spună adevărul despre cei doi bărbați care au existat în viața ei la emisiunea respectivă. Este vorba despre fostul iubit, Ionuț Gojman, și despre ispita Mircea.

Mirela a spus care sunt relațiile ei cu cei doi într-o înregistrare video.

„Despre relația cu Gojman pot să vă zic că aceasta nu mai există. Fiecare am luat-o pe alte drumuri după terminarea emiiunii. Gojman are alte priorități, eu la fl. Avem alte oportunități în viață. Nu am rămas dușmani, am rămas amici. Viața merge înainte.

Pentru mine a fost foarte benfică (n.r. partivciparea la emisiunea Insula Iubirii), mă simt mut mai bine, mult mi puterncă. Simt că a fost o lecție foarte bună de viață pentru mine.

Pe această cale vreau să-i mulțumesc, și nu numai pe această cale, omului care este Mircea, nu ispitei de acolo, care este încă un om foarte important pentru mine. Și va fi tot timpul. Îi mulțumesc că a fost tot timpul alături de mine în cele mai grele momente pe care le-am avut. A fost alături de mine și după terminarea emisiunii. Atât pot să vă spun: că este un om minunat”, a declarat Mirela.

Mirela a fost una dintre cele mai urmărite concurente de la Insula Iubirii, show-ul transmis de postul de televiziune Antena 1. După ce a susținut că nu mai vrea să aibă de-a face cu iubitul ei, Ionuț, și că va continua în țară povestea de iubire cu ispita Mircea, în ultima noapte la Insula Iubirii, Mirela s-a sucit la 180 de grade. În pat cu Ionuț, aceasta i-a făcut o declarație de dragoste, implorându-l să rămână cu ea, însă acesta a refuzat categoric.

