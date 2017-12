Oana Zăvoranu a rămas însărcinată de patru ori. „O calc în picioare dacă stă cu el pentru bani”

Oana Zăvoranu a făcut dezvăluiri intime în cadrul unei emisiuni de televiziune. Ea a explicat că a rămas însărcinată de mai multe ori, dar a explicat că își dorește o mamă-surogat atunci când va decide să devină mămică.

Oana Zăvoranu este căsătorită cu Alex Ashraf. Acesta este cel de-al doilea soț al vedetei care a mai fost căsătorită și cu cântărețul Pepe.

Oana Zăvoranu, care le-a atacat dur pe femeile care alăptează în public, a făcut dezvăluiri intime la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1.

Ea a mărturisit că a rămas însărcinată de 3-4 ori și a afirmat că va recurge la o mamă-surogat atunci când va decide că vrea un bebeluș.

„Las magia să fie la altele. Eu am văzut niște persoane care au rămas însărcinate și m-am sperit. Să nu fiu îneleasă greșit. Mi-e frică. Voi mă vedeți pe mine gravidă? Am rămas însărcinată de 3-4 ori în viață.

Eu vreau băiat. O calc în picioare pe viitoarea soție a fiului meu dacă stă cu el pentru bani. Femeile astea, mame purtătoare, fac pentru bani și nu cred că ar trebui să se atașeze de copii. Poate sunt femei care au făcut un business din treaba asta. Vrea să fac lucrul asta peste 2-3 ani ca să mai copilăresc”, a spus Oana Zăvoranu.

„Nu cred că cineva ar face asta fără să accepte bani… Eu nu sunt convinsă că se va produce o ruptură de mama surogat, întrucât nu am vorbit niciodată cu o mamă care să-mi spună că are un copil care tânjește către mama purtătoare… Este o coardă sensibilă undeva în sufletul meu.

Dacă eu nu am fost un copil dorit de către mama mea, poate de aceea nu am acel instinct matern în suflet. Întotdeauna am tânjit după iubirea mamei mele… Pentru că îl iubesc enorm pe Alex, bărbatul care este necondiționat lângă mine, vreu să apelăm la o mamă surogat. Niciodată nu i-ar lipsi ceva copilului meu”, a mai afirmat Oana Zăvoranu.