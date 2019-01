Pasiunea Mirabelei Dauer. Are peste 600 de căni

Interpreta de muzică ușoară Mirabela Dauer a făcut o adevărată pasiune pentru căni și a tot adunat astfel de obiecte de-a lungul anilor, ajungând să aibă o colecție impresionantă.

Pasiunea sa pentru căni a început după ce regretatul artist Dan Spătaru i-a adus o cană din Rusia, dintr-un turneu pe care acesta îl susținute în Leningrad. Acea cană a fost desemnată de artistă cana numărul 1 a viitoarei sale colecții care astăzi a ajuns la peste 600.

„Am peste 600, fiecare cu amintirea ei, cu povestea ei! Sunt împrăștiate prin toată casa! Piesele de colecție nu sunt pentru băut! Pentru băut am căni de care nu-mi pare rău. De „exponate” nu se atinge nimeni.

Eu am umblat mult prin lume, și de prin fiecare loc mi-am adus câte o cană-souvenir. Am căni reprezentative pentru orașele pe care le-am vizitat, apoi am căni cumpărate pe la concertele marilor vedete internaționale, la care m-am aflat: am căni cu Celine Dion, Elton John, Michael Buble, Cher..

În Las Vegas, bunăoară, fiecare artist care concertează își deschide, înainte de concert, câte un mic magazin în care vinde produse promoționale cu numele său, cu chipul său! Îi dai seama că , de câte ori m-am aflat în Vegas, am făcut ravagii în astfel de prăvălii!

De exemplu, am o cană superbă Harley Davidson. E o cană promoțională, confecționată dintr-un material foarte scump, în culorile celebrei motociclete și suflată cu argint. toate cănile mele sunt foarte valoroase, cel puțin din punct de vedere sentimental! Nu m-aș despărți de niciuna nici în ruptul capului! Dau cu ușurință, în stânga și-n dreapta, haine, pantofi, poșete, bijuterii, dar de cănile mele nu mă îndur să mă despart”, a declarat Mirabela Dauer pentru femeide10.ro.

