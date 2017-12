Pepe a compus unul dintre hiturile sale în tramvaiul 41. Făcea repetiții cu trupa după ce plecau tarabagiii din Piața Moghioroș

Pepe este acum un cântăreț foarte cunoscut, dar a început de jos și a ajuns chiar să compună melodii de succes în tmp ce călătorea cu mijloacele de transport în comun.

Pepe, care anul acesta a împlnit 38 de ani, se poate lăuda cu o carieră de succes. Însă, lucrurile nu au fost întotdeauna ușoare pentru el. A avut ambiție și a reușit să-și vadă visul de a deveni un artist celebru dus la îndeplinire.

Pepe, care este căsătorit cu Raluca Pastramă și care are două fetițe, a mărturisit, într-un intervi pentru Jurnalul Național, că pe vremea când cânta în trupa Latin Express a ajuns să compnă unul dintre iturile sale în timp ce călătorea cu tramvaiul 41. Ba mai mult decât atât, obișnuia să facă repetiții cu colegii din formație în Piața Moghioroș din Capitală, după plecarea tarabagiilor.

„Mama m-a convins să iau ore de canto. Mi-a plătit doar primele cursuri, apoi am început să mi le plătesc singur, deși aveam doar 15 ani. Am început să merg la festivaluri, munceam… Ce munceam? Între 12 și 14 ani filmam pe la nunți ori făceam comerț cu haine, cumpăram din en-gros de la cei care le aduceau din Turcia și apoi le vindeam în târg. Pe urmă, am închiriat un chioșc în care făceam de mâncare și cafele. Munceam o zi întreagă și apoi mă urcam în troleibuz și mă duceam la canto.

După ce am câștigat premiul la Festivalul de la Mamaia, a început să mă recunoscă lumea în tramvai. Și acolo, în tramvaiul 41, în drum spre repetițiile cu băieții de la Latin Express, am compus într-o zi piesa “Nu te mai doresc”. Îmi amintesc că de multe ori, după o zi de muncă, repetam cu ei în Piața Moghioroș, după ce plecau tarabagiii”, povestea Pepe, pe numel său real Ionuț Pascu.