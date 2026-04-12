Peter Magyar: „Alegerea nu a fost niciodată atât de importantă și totuși atât de simplă”

În postarea sa de duminică dimineață, Peter Magyar a subliniat miza scrutinului din Ungaria 2026, afirmând că poate alegerea nu a fost niciodată atât de importantă și totuși atât de simplă.

„Au început alegerile fatidice, care vor decide soarta iubitei noastre țări pentru mult timp. Haideți să schimbăm sistemul împreună, în mod pașnic, și să scriem ziua de azi în cărțile de istorie”, a transmis acesta, îndemnând cetățenii să iasă la vot.

Mesajul său a continuat cu o serie de întrebări retorice despre direcția Ungariei: „Poate că alegerea nu a fost niciodată atât de importantă și totuși atât de simplă: Est sau Vest? Mai multă înapoiere și un stat în dezintegrare sau o țară funcțională și umană? Corupție sau viață publică curată? O criză a mijloacelor de trai sau un trai decent? Propagandă sau realitate? Diviziune și ură sau minime naționale și reconciliere? Nebunie războinică sau pace adevărată?”

Declarațiile vin într-un context în care sondajele alegeri Ungaria 2026 indică o competiție strânsă între opoziție și partidul de guvernământ.

Viktor Orbán: „Nu putem lăsa ca tot ceea ce am realizat să ajungă la câini”

De cealaltă parte, Viktor Orbán a transmis un mesaj ferm în cadrul unei emisiuni online, făcând apel la mobilizarea electoratului Fidesz în ziua de alegeri Ungaria 2026, potrivit hvg.

„Trebuie să mergem la vot pentru că nu putem lăsa ca tot ceea ce am realizat în ultimii șaisprezece ani să ajungă la câini.”

Emisiunea în care Viktor Orban vorbește, „Ora adevărului”, a fost înregistrată vineri, dar lansată abia duminică dimineață pe canalul de YouTube.

„Sper să avem o zi triumfătoare”, a spus Viktor Orban în cadrul programului.

Premierul de 16 ani al Ungariei a avertizat asupra riscurilor economice și geopolitice.

„Țara ar pierde mult dacă guvernului național nu i s-ar da autoritate pentru încă patru ani, deoarece dacă ne vor târî în război, ne vor duce banii în Ucraina, costul vieții pentru familii va crește de câteva ori, iar sute de mii de familii se vor afla într-o situație economică aproape fără speranță.”

Referindu-se indirect la opoziție și la Tisza, liderul ungar a subliniat: „Trebuie să prevenim acest lucru, trebuie să îl respingem.”

În final, Viktor Orbán a reiterat importanța participării la vot: „Da, trebuie să mergem la vot, pentru că întreaga lume urmărește ce fac maghiarii, iar viitorul Europei […] este, de asemenea, parțial decis astăzi.”

Alegerile din Ungaria 2026, îi aduc față în față pe Viktor Orban și Peter Magyar, dar și partidele Fidesz și Tisza. Scrutinul din țara vecină rămâne una dintre cele mai urmărite competiții politice din Europa, pe fondul unor sondaje care indică un rezultat imprevizibil.

