ÎPS Teodosie a adus Sfânta Lumină de pe mare, în Portul Tomis, în jurul orei 23.25.

„Iată tradiţia noastră de a aduce Lumina pe mare, aşa cum a venit Sfântul Apostol Andrei, părintele spiritual al dobrogenilor, dar şi al tuturor românilor, iată şi anul acesta cu toate fricile care au fost că nu mai ajunge Lumina, Dumnezeu ne-a arătat purtarea sa de grijă şi dragostea sa şi Lumina a venit iarăşi din cer. Această Lumină nematerială sfântă este legătura noastră, a ortodocşilor cu Dumnezeu, o legătură atât de vie pe care nici un val sau vânt sau vreo primejde nu o poate opri. Că Lumina este de deasupra de la Dumnezeu şi vine ca să ne sfinţească sufletele noastre. Noi trebuie să credem în Lumină, să credem în Hristos cel ce-a Înviat, care este Lumina lumii. El este cu adevărat viaţa bucuria, nădejdea şi mântuirea noastră. Să ne bucurăm şi în anul acesta şi să alungăm toată frica care a cuprins pe mulţi. Dacă a venit Lumina suntem cu Dumnezeu”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului, potrivit News.ro.

Arhiepiscopia Tomisului a anunțat programul liturgic al Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, în perioada 13-15 aprilie 2026.

Luni, 13 aprilie, și marți, 14 aprilie, de la ora 8.30, acesta va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava. De asemenea, miercuri, 15 aprilie, de la ora 8.00, va oficia Sfânta Liturghie în biserica schitului „Învierea Domnului și Sfântul Efrem” din apropierea localității Ciocârlia.

