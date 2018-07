Primele declarații ale Andreei Ibacka despre sarcină. Cum arată însărcinată în patru luni | FOTO

Andreea Ibacka, soția lui Cabral, a avut prima sa apariție după ce s-a aflat că este însărcinată cu primul ei copil. Vedeta este gravidă în patru luni.

Andreea Ibacka a făcut și primele sale declarații despre sarcină și despre cum a aflat că urmează să devină mămică.

„Am fost foarte bucuroși. Am simțit, orice femeie simte. Am avut toate simptomele. Instinctul de femeie nu m-a înșelat. Mi-am făcut testul fără să îl anunț.

Ni l-am dorit, am consumat toate etapele firești ale vieții. Am avut proiecte, am călătorit. Vara asta nu plecăm în vacanță, dar nu din cauza sarcinii. Nu am avut grețuri, nu mi-a fost rău, nu am leșinat. Poate am mâncat mai mult și am avut o stare de somnolență. Nimeni nu și-a dat seama pentru că am funcționat normal. Am 21 de săptămâni. Mama zice că o zăpăcesc cu termenii aceștia cu lunile și săptămânile. Am patru luni de sarcină. Soțul a fost primul care a aflat.

A fost foarte bucuros, dar și familiile noastre. Părinții, frații, bunicii. Am ales să fim discreți pentru că…

I-am invitat pe toți la noi la o masă, au fost foarte emoționați, s-a plâns mult. Pe măsură ce evolua sarcina, de fiecare dată ai noștri plângeau încă o dată. E un copil dorit, iubit. Ne simțim foarte pregătiți. Decizia de a amâna sosirea copilului a fost să le putem aranja pe toate. Acum, la noi acasă e nenorocire, moloz. Nu terminăm până vine. Am decis să nu facem o dramă că nu terminăm. O să fie suficient dacă terminăm dormitoarele.

Ne-am mutat într-un apartament aproape de casă. E devreme să spun cum voi naște. Eu mi-aș dori să nasc natural. Mai am patru luni și jumătate, termenul e în noiembrie. Eu am o toleranță bună la durere, nu cred că e așa ade greu.

Încerc să o văd ca pe o perioadă normală. Acum sunt mult mai așezată, mai liniștită, nimic nu mă deranjează. Mă simt foarte bine. Cu toate că viața mea e în saci de gunoi și cutii. Sper să nu fim foarte perfecționiști și obsedați să facem totul cu mâna noastră. Cabral are deja experiența asta și pun bază pe el. îmi dă încredere că așa va face și cu bebelușul.

Eu sunt novice, încerc să nu fiu paranoică. Nu m-am gândit niciodată că poate fi ceva în neregulă. În prima dimineață m-am trezit și aveam emoții foarte mari. Ce program azi? Și mi-am dat seama că nu-s emoții, ci fluturii din stomac de la sarcină. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am și fericită pentru ce mi se întâmplă”, a declarat Andreea Ibacka la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

Citește și: ANALIZĂ / Amnistia fiscală pe înțelesul tuturor: 'Unii sunt mai deștepți și alții mai proști'