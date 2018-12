Raluca Bădulescu și-a șters ridurile și și-a remodelat buzele

Vedeta TV are acum un ten întinerit, cu mai puține riduri și buze mai ample, frumos conturate. Medicul estetician i-a injectat o cantitate mică de toxină botulinică în zonele unde ridurile erau vizibile, pentru a diminua aspectul acestora și a preîntâmpina apariția altora.

Apoi, medicul i-a refăcut volumul buzelor cu puțin ulei de silicon ce a oferit rezultat rapid și foarte natural în același timp. „Se apropie Crăciunul. Ce cadou mai frumos ne-am putea dori decât să ne mai reîntinerim puțin, să ne mai rearanjăm? Mă rog, cine are nevoie. Dar, dacă mă întrebați pe mine, există nenumărate procedee care s-au inventat acum, pe care le face domnul doctor Iancu Morad, care sunt minim-invazive și care ne ajută să ne simțim mai frumoase, mai bine în pielea noastră… iar eu vreau să fiu ajutată”, a declarat Raluca.

În timp ce multe persoane care scapă de kilogramele în plus cu ajutorul chirurgiei oscilează cu greutatea și, de cele mai multe ori, ajung să pună la loc o parte din kilogramele pe care le-au dat jos cu greu, Raluca Bădulescu este din ce în ce mai slabă. La cinci ani de când și-a micșorat stomacul, jurata de la „Bravo, ai stil” nu doar că are o siluetă de invidiat, ci are și un regim alimentar pe care nu-l recomandă niciun medic nutriționist.

