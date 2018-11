În timp ce multe persoane care scapă de kilogramele în plus cu ajutorul chirurgiei oscilează cu greutatea și, de cele mai multe ori, ajung să pună la loc o parte din kilogramele pe care le-au dat jos cu greu, Raluca Bădulescu este din ce în ce mai slabă. La cinci ani de când și-a micșorat stomacul, jurata de la "Bravo, ai stil" nu doar că are o siluetă de invidiat, ci are și un regim alimentar pe care nu-l recomandă niciun medic nutriționist.