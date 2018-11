În conformitate cu zicala karmică Cine seamănă vânt culege furtună', ieri, în sala de judecată, foștii pârâți' deveniți 'reclamanți' – Constantin Cămărășan, Adrian Ordeanu, Vasilescu Aurel, Leo Lorga și alți doi – și-au recâștigat dreptul de a se numi oficial Compact, ca în perioada ʼ88-95, când formația a atins cea mai mare popularitate. Instanța a anulat și dreptul de proprietate a mărcii Compact de la Registrul Național al Mărcilor și obligă OSIM la radierea acesteia.

Procesomanul solist, care a încercat să le interzică muzicienilor în cauză (inclusiv celui care a fondat grupul Compact, Costi Cămărășan, omul care l-a adus pe Ciuci în formație!) să se asocieze pe scenă cu trupa Compact este obligat să le plătească acum 9.300 de lei cheltuieli de judecată foștilor colegi.

Războiul Compact a ajuns la final! Paul Ciuci a pierdut numele trupei în favoarea foștilor colegi

Seria rușinoasă a proceselor intentate de Paul Ciuci foștilor membri Compact a culminat în urmă cu câțiva ani, când muzicianul a obținut în instanță, prin neprezentarea pârâtului, dreptul de a-i interzice lui Leo Iorga să mai făcă vreo referire la Compact în cariera sa. Asta, deși Iorga i-a ținut locul lui Ciuci timp de opt ani, perioadă când acesta a lăsat de izbeliște formația pentru a pleca în Statele Unite, apoi în alte țări, cu diverse contracte.

«Mi-a lăsat un gust amar, am fost coleg și prieten cu el o viață, am copilărit împreună»

Mi-a lăsat un gust amar, am fost coleg și prieten cu el o viață, am copilărit împreună. Îmi pare rău că s-a ajuns până aici, s-a crezut Dumnezeu. Am fost șase în fața judecătorului, iar el, unul. Am venit fiecare cu dovezi veridice că am făcut ceva în Compact, am avut mai mulți ani petrecuți în trupă decât el. În paralel, s-a judecat acțiunea noastră împotriva OSIM, de radiere a mărcii. O vom înscrie noi', ne-a declarat ieri Leluț 'Megastar' Vasilescu (FOTO Compact 1988, al doilea din stânga), omul care a susținut timp de 36 de ani istoria Compact și care a fost dat afară din grup anul trecut.

Paul Ciuci poate depune apel în termen de 30 de zile.

De astăzi ne numim oficial Compact', au postat în urmă cu câteva momente, pe pagina lor de socializare, foștii Compact B.

