Schimbarea la față a Simonei Sensual. A luat-o pe calea credinței

În urmă cu ani, Simona Sensual era cunoscută pentru aparițiile sale incendiare, dar și pentru relația tumultuoasă, presărată cu scandaluri, pe care a avut-o cu interlopul Nicu Maharu.

Acum, Simona Sensual, pe numele său real Simona Suhoi, a trecut-o printr-o transformare neașteptată. Starleta a făcut schimbări majore în viața sa.

Invitată la o emisiune de la Antena 1, Simona Sensual a povestit cum fostul ei iubit, de religie neoprotestantă, a determinat-o să își schimbe viața și să o ia pe calea credinței.

“Eu cred că toată lumea se naşte cu credinţă… La rândul meu şi eu am avut o curiozitate să văd care este diferenţa dintre ortodoxie şi neoprotestanţi. Am citit şi Biblia ortodoxă şi Biblia neoprotestantă. Eram foarte pasionată, fiind apropiată de persoana asta (n.r iubitul ei). El îmi impunea mie să îmi schimb eu religia… Am început să citesc istoria religiilor. Am vrut să plec în India să fac un documentar”, a declarat Simona Sensual la Extra Night Show.

Simona Sensual a afirmat că nu vrea să mai fie cunoscută sub numele de Simona Sensual, ci cu numele ei real – Simona Cristina Ștefania Suhoi.

“Pentru mine trecutul e trecut. Pentru mine nu mai există trecut. Eu trăiesc în prezent“, a mai spus ea la emisiunea respectivă.

